投行观点：人民币今年可能纳入SDR篮子，人民币料相对稳定--摩根大通

路透上海4月21日 - 每五年一次国际货币基金组织(IMF) 特别提款权（SDR）5月遴选在即，摩根大通中国首席经济学家朱海斌撰文指出，今年人民币被纳入的SDR可能性接近于五五开，为达目的中国可能加快推进资本项目开放，估计人民币对美元可能因此保持相对稳定。

朱海斌的最新观点指出，纳入SDR篮子的两个主要标准是在国际贸易中的重要性和在全球资本流动中的重要性。中国已经满足了第一条标准。

“但人民币在'可自由使用'标签之前还有一段距离要走，虽然在最近这些年人民币国际使用发展迅速。”他的报告称，此外，这也涉及其它对成员国决定可能造成影响的非经济因素。

对于人民币纳入SDR对人民币汇率走势影响，朱海斌认为，推动人民币加入SDR的努力对今年的汇率政策有重要影响，人民币对美元很可能仍将保持相对稳定，呈现双向波动走势，在2015年或贬值1%-2%。但他亦指出SDR并不是影响人民币汇率政策的唯一因素。

“人民币对美元不太可能出现大幅贬值的其他因素包括对竞争性贬值风险上升的担忧、对资本外流上升的担心和中国企业较大的货币风险敞口（跨境债务在最近几年增加很快，其中大多数没有进行对冲）。”他指出。

他认为人民币纳入SDR的直接影响可能很小，中国更看重的是背后的象征意义，这可以被视为国际社会对中国日益增长的经济重要性和在全球金融市场作用的一种认可。这也会提高人民币国际储备地位。人民币纳入SDR，相应的也会推动国内利率自由化和资本市场改革。

“我们认为，2015年实现的资本项目可兑换更可能是进入下一个新阶段的开始，而非到达资本项目开放的终点。”他写到。

SDR创立于40多年前，至今在国际金融领域发挥的作用非常小。目前，SDR资产仅占全球外汇储备总额的2.4%。

对于外界普遍认为的美国拥有一票否决权的误解，朱海斌表示，纳入SDR篮子货币仅仅要求至少70%的IMF成员国投票支持，这意味着，拥有16.75%投票权的美国在该议题上并没有否决权。

在按投票权衡量的前十大IMF成员国中，德国（5.81%）、法国（4.29%）、英国（4.29%）和加拿大（3.81%）已经成立了离岸人民币清算银行，而意大利（3.16%）和俄罗斯（2.39%）已经与中国订立了人民币双边互换协议。

“我们认为，这些国家很可能会支持人民币加入SDR篮子。我们还认为，如果中国在资本项目开放和人民币政策方面取得重大进展，不排除美国也可能会转而支持人民币加入SDR篮子，其中一方面原因是该决定是由美国政府而非国会所做出。”他写到。