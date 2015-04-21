银行观点：广东自贸区跨境人民币融资范围有所扩大--中国银行（香港）

路透香港4月21日 - 中国广东等三地自贸区周二正式挂牌并启动业务，中国银行（香港）报告认为，广东自贸区成立对广东改革开放意义重大，且会推动粤港澳经济融合并提升香港国际金融中心地位。

中国银行（香港）发展规划部高级经济研究员应坚认为，金融政策在广东自贸区总体方案中占据重要位置，其中，跨境人民币融资范围有所扩大，亦会开展以资本项目可兑换为重点的外汇管理改革试点。

根据银行业业务划分，广东自贸区“深化金融领域开放创新”大致分为三个板块:1、本外币账户改革及投融资便利化跨境；2、人民币业务创新发展；3、外汇管理改革试点。

总体方案提出，“探索实行本外币帐户管理新模式，在帐户设置、账户业务范围、资金划转和流动监测机制方面进行创新”；又提出“探索通过自由贸易账户及其他风险可控方式，开展跨境投融资创新业务。”

应坚认为，由于总体方案是一个较为原则性的纲领，广东自贸区最终采用什么账户体系，必会经过一番深思熟虑及权衡比较，拿出适合当地 金融业发展思路的方案，并制订实施细则。 即使不考虑以自由贸易账户（FT）参与离岸人民币市场交易，总体方案亦提出发展外币离岸业务的建议。

在跨境人民币业务创新发展方面，应坚认为，广东自贸区跨境人民币融资范围有所扩大。根据总体方案，允许区内金融机构和企业从港澳及国外借用人民币资金，亦允许区内银行业金融机构与港澳同业机构开展跨境人民币借款业务。

他表示，广东自贸区在总结上海经验基础上，可能倾向于采用较大倍数（企业境外借款杠杆率可能在1至2倍），并参照企业所有者权益为计算基数。 其次，探索更多的跨境直接融资渠道。总体方案提出，研究探索自贸区企业在香港股票市场发行人民币股票，放宽区内企业在境外发行本外币债券的审批和规模限制，所筹资金根据需要可调回区内使用。

在外汇管理改革试点上，上海自贸区大力推动外汇管理改革，取得明显效果。广东自贸区复制了部分经验，但亦出台新做法，其中部分在上海自贸区尚未试点。总的原则是，在风险可控前提下，开展以资本项目可兑换为重点的外汇管理改革试点。

总体方案提出，区内试行资本项目限额内可兑换，符合条件的区内机构在限额内自主开展直接投资、并购、债务工具、金融类投 资等交易。

报告提出，广东自贸区还对简化金融机构准入进行创新，并加大了自贸区对港澳开放力度，包括各类银行设立、保险公司进入、个人本外币兑换特许机构设立、金融租赁公司及融资租赁设立、商业保理业务发展。（完）