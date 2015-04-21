法国政治：法国巴黎银行营运长跃身为继任法国央行总裁的热门人选

中国汇市：外汇交易中心人民币指数上周均调整，CFETS指数升至94.87
路透北京1月23日 - 中国外汇交易中心(CFETS)周一公布，上周五（20日）的CFETS人民币汇率指数 较前周上涨0.09%至94.87，较2014年底则仍下跌5.13%。
路透巴黎4月21日 - 法国最大银行--法国巴黎银行(BNP Paribas) 营运长Francois Villeroy de Galhau周二一跃成为法国央行总裁可能的继任人选，因其被任命为政府新设立的促进投资委员会负责人。
任命Francois Villeroy de Galhau担任法国公职，对于社会党领导政府选用商银人士担任央行总裁，未来在国内政坛可能面临的反对声浪可望起到平抑的作用。法国央行总裁诺亚将于今年退休。
然而，据法国回声报报导，欧洲央行总裁德拉吉近日得知这项消息时曾大为吃惊，因为他原本认为法国籍的欧洲央行执委科尔将成为法国央行总裁。
政府发布声明指出，Francois Villeroy de Galhau将辞去法国巴黎银行营运长一职，并领导新近创立的促进投资委员会。
声明指出，这项工作的职责为确保法国及欧洲企业--特别是规模较小的企业，可全然获得低利率环境所带来的好处。(完) (编译 龚芳; 审校 李婷仪)
路透北京1月23日 - 中国外汇交易中心(CFETS)周一公布，上周五（20日）的CFETS人民币汇率指数 较前周上涨0.09%至94.87，较2014年底则仍下跌5.13%。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 20,000亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/1/24 7 2.25% 1,000 2017/1/24 28 2.55% 100 2017/1/25
近中午时分，外资买超韩股。 三星电子 周一称，造成其盖乐世(Galaxy)Note7起火的原因是电池瑕疵，而 非这款手机的软件或硬件问题。 但其声明对股价没什么影响，因这项因素早已被消化。三星电子上涨0.8%。 SK海力士 涨逾3%，因寄望第四季获利强劲。 下跌和上涨个股分别有433支和357支。 三年期公债3月期货 涨0.03点至109.57。 0200GMT 上日收市价 --------------------------------------------------- 韩元/美元 1,167.0 1,169.2 日圆/韩元 10.2663/12 10.2416 韩国公债期货 * 109.57 109.54 韩国综合股价指数 2,071.79 2,065.6