中国经济：采取更积极就业政策，确保完成全年就业目标--国务院

路透北京4月21日 - 为进一步促进就业鼓励创业，中国国务院周二常务会议指出，面对今年就业压力加大的局势，需采取更加积极的就业政策，把创业和就业结合起来，通过多措并举，确保完成全年就业目标。

中央人民广播电台并援引会议内容报导称，会议决定在能源交通市政等基础设施和公用事业领域开展特许经营，境内外法人均可参与投资运营基础设施并获得收益。

会议提到，将企业吸纳就业税收优惠的人员范围从失业一年以上调整为失业半年以上，个人贷款比基础利率上浮3%以内的部分由财政贴息并简化手续。

此外，将小额贷款的担保调整为创业担保贷款，最高额由10万元和不足10万元统一调整为10万元。

会议通过基础设施和公用事业特许经营管理办法，在能源、交通、水利、环保和市政等基础设施和公用事业领域开展特许经营，境内外法人和其他组织均可通过公开竞争在一定期限和范围内参与投资、建设和运营基础设施和公用事业并获得收益。

该办法并允许特许经营价格和收费机制，政府可依据协议给予必要的财政补贴，政策性开发性金融机构可给予差异化信贷支持，信贷期限最长可达30年。

允许特许经营项目开展预期收益质押贷款，鼓励以设立产业基金等形式入股提供项目资本金，支持项目公司成立私募基金，发行项目收益票据、资产支持票据、企业债、公司债等拓展融资渠道。