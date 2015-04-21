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市场报道 | 2015年 4月 21日 星期二 19:29 BJT

美股业绩：联合技术第一季获利上扬，受气候控制与安全系统业务提振

路透4月21日 - 美国多元化制造企业--联合技术 周二公布季度获利上扬，受建筑物气候控制及安全系统业务销售增长所提振。

联合技术表示，第一季净利增至14.3亿美元，或每股1.58美元；上年同期为12.1亿美元或每股1.32美元。(完) (编译 陈宗琦；审校 龚芳)

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