版本:
中国
市场报道 | 2015年 4月 21日 星期二 20:00 BJT

更新版1-美股业绩：联合技术获利上升，尽管强势美元损及营收

(新增业绩细节)

路透4月21日 - 美国多元化制造企业--联合技术 周二公布季度获利上扬，受建筑物气候控制及安全系统业务销售增长所提振，尽管强势美元对营收造成压力。

联合技术表示，第一季净利增至14.3亿美元，或每股1.58美元；上年同期为12.1亿美元或每股1.32美元。

扣除项目后的季度获利为每股1.51美元。

汤森路透I/B/E/S分析师平均预估获利为每股1.45美元。

营收下滑1.4%至145.4亿美元，逊于分析师预估的148.8亿美元。公司称，汇率侵蚀了营收4个百分点，否则以自体成长为基础的营收为成长3%。

联合技术1月时因担心汇率而调降全年财测，但周二重申预估不变。(完)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐