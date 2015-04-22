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亚洲 | 2015年 4月 22日 星期三 17:46 BJT

中国资管：上周银行理财产品发750款，固收类产品预期收益率多上升

路透北京4月22日 - 西南财经大学与普益财富发布的银行理财周报显示，上周（4月11-
17日）53家银行共发行了750款理财产品，发行银行数较上期减少9家，产品发行量增加52款
。
    
    西南财经大学信托与理财研究所与普益财富联合发布的理财周报称，上周发行的理财产
品中，保本浮动和保证收益型理财产品共186款，市场占比为24.80%；非保本型理财产品共5
64款，市场占比为75.20%。
    
    上周银行理财产品发行情况概览：
    
        类别            发行数    理财产品占比   环比数量变化
    债券和货币市场类     277        36.93%           -27
    组合投资类           416        55.47%           +49
    融资类                 0         0.00%            0
    结构性产品            57         7.60%           +30
    
    注：融资类产品投向包含票据资产、收益权、信贷资产和信托贷款。        
            
    上周固收类理财产品的期限和预期收益率情况：
    
    期限            发行款数  平均预期收益率   环比变化
    1个月（含）以下     16       3.82%         下降9个基点
    1个月至3个月（含） 370       5.26%         上升4个基点
    3个月至6个月（含） 182       5.33%         下降4个基点
    6个月至1年（含）    86       5.46%         上升2个基点
    1年以上             15       5.65%         上升2个基点    

    上周固定收益类人民币理财产品投资期限最短为3天，最长为3,653天；预期收益率最低
为2.80%，最高6.50%，预期最低收益与上期持平，预期最高收益率较上期减少3.3个百分点
。

    上周各期限固定收益类人民币理财产品收益率分布：    
   
 期限          产品数量（款   占比      平均预期年收益率
               ）                       
 1个月以下     16              2.39%    3.82%
 1个月至3个月  370            55.31%    5.26%
 3个月至6个月  182            27.20%    5.33%
 6个月至1年    86             12.86%    5.46%
 1年以上       15              2.24%    5.65%
 
    上周固定收益理财产品各发行主体与收益率分布情况：
    
    发行主体         发行款数  平均预期收益率   环比变化
    城市商业银行       204       5.40%         上升5个基点
    股份制商业银行     255       5.36%         上升6个基点
    国有控股银行       159       5.01%         下降3个基点
    农村金融机构        51       5.19%         下降10个基点

    
    上周共发行24款外币理财产品。其中，美元理财产品17款，较上期减少4款。
  
    
    **3款产品未实现预期最高收益率**

    普益财富监测数据显示，上周有1,440款产品到期，公布了到期收益率的116款产品均实
现预期最高收益率，有3款产品未实现预期最高收益率。
    
    上周到期理财产品的投资对象中组合投资类产品633款，债券和货币市场工具类产品745
款，结构性产品60款，融资类产品2款。

    上周到期收益率达到6.00%及以上的产品共有20款；这20款产品都来自城市商业银行,6
款产品来自股份制商业银行；从投资领域来看，3款债券类与货币市场类产品，16款为组合
投资类产品，1款为结构性产品。

    到期收益率最高的产品为，南京银行 发行的“聚鑫8号”人民币理财产品，
该结构性产品投资期限为35天，实现了10.00%的年化收益率。（完）

 (整理 王蕾; 审校 赵红梅/黄凯)

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