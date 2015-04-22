中国资管：上周银行理财产品发750款，固收类产品预期收益率多上升

路透北京4月22日 - 西南财经大学与普益财富发布的银行理财周报显示，上周（4月11- 17日）53家银行共发行了750款理财产品，发行银行数较上期减少9家，产品发行量增加52款 。 西南财经大学信托与理财研究所与普益财富联合发布的理财周报称，上周发行的理财产 品中，保本浮动和保证收益型理财产品共186款，市场占比为24.80%；非保本型理财产品共5 64款，市场占比为75.20%。 上周银行理财产品发行情况概览： 类别 发行数 理财产品占比 环比数量变化 债券和货币市场类 277 36.93% -27 组合投资类 416 55.47% +49 融资类 0 0.00% 0 结构性产品 57 7.60% +30 注：融资类产品投向包含票据资产、收益权、信贷资产和信托贷款。 上周固收类理财产品的期限和预期收益率情况： 期限 发行款数 平均预期收益率 环比变化 1个月（含）以下 16 3.82% 下降9个基点 1个月至3个月（含） 370 5.26% 上升4个基点 3个月至6个月（含） 182 5.33% 下降4个基点 6个月至1年（含） 86 5.46% 上升2个基点 1年以上 15 5.65% 上升2个基点 上周固定收益类人民币理财产品投资期限最短为3天，最长为3,653天；预期收益率最低 为2.80%，最高6.50%，预期最低收益与上期持平，预期最高收益率较上期减少3.3个百分点 。 上周各期限固定收益类人民币理财产品收益率分布： 期限 产品数量（款 占比 平均预期年收益率 ） 1个月以下 16 2.39% 3.82% 1个月至3个月 370 55.31% 5.26% 3个月至6个月 182 27.20% 5.33% 6个月至1年 86 12.86% 5.46% 1年以上 15 2.24% 5.65% 上周固定收益理财产品各发行主体与收益率分布情况： 发行主体 发行款数 平均预期收益率 环比变化 城市商业银行 204 5.40% 上升5个基点 股份制商业银行 255 5.36% 上升6个基点 国有控股银行 159 5.01% 下降3个基点 农村金融机构 51 5.19% 下降10个基点 上周共发行24款外币理财产品。其中，美元理财产品17款，较上期减少4款。 **3款产品未实现预期最高收益率** 普益财富监测数据显示，上周有1,440款产品到期，公布了到期收益率的116款产品均实 现预期最高收益率，有3款产品未实现预期最高收益率。 上周到期理财产品的投资对象中组合投资类产品633款，债券和货币市场工具类产品745 款，结构性产品60款，融资类产品2款。 上周到期收益率达到6.00%及以上的产品共有20款；这20款产品都来自城市商业银行,6 款产品来自股份制商业银行；从投资领域来看，3款债券类与货币市场类产品，16款为组合 投资类产品，1款为结构性产品。 到期收益率最高的产品为，南京银行 发行的“聚鑫8号”人民币理财产品， 该结构性产品投资期限为35天，实现了10.00%的年化收益率。（完） (整理 王蕾; 审校 赵红梅/黄凯)