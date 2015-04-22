中国资管：上周28款集合信托发行，发行数量环比增133%

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透北京4月22日 - 中国西南财经大学与普益财富发布的银行理财周报显示，统计时间内（4月11-17日）共有19家信托公司发行了28款集合信托产品，发行量环比增加16款。
西南财经大学信托与理财研究所与普益财富联合发布的理财周报称，25款新发行产品均公布了募集规模，平均计划募集规模为2.63亿元，环比增加0.68亿元，增幅为35.09%。按照平均规模推算，上周发行的信托产品总计划募集规模为73.64亿元，环比增加50.24亿元，增幅为214.70%。
其中，募集规模最大的是五矿信托发行的“五矿信托-朝阳一号证券投资集合资金信托计划”，募集规模为15.00亿元，这是一款证券投资类产品。
从期限上看，25款新发行产品均公布了期限，平均期限21.44个月，环比增加14个月。
统计时间内发行信托产品期限和收益结构如下：
期限 发行数 平均最高预期收益率 环比变化
12个月期 6 8.78% 上升0.625个百分点
24个月期 12 9.37% 上升0.09个百分点
从资金运用领域来看，基础设施领域产品发行了8款，金融领域产品发行了4款，房地产领域产品发行了7款，工商企业领域产品发行了3款，证券投资领域产品发行了4款，其他领域产品发型了2款。
从资金运用方式上看，权益投资类产品发行了8款，贷款运用类产品发行了9款，组合运用类产品发型了4款，股权投资类产品发行了3款，证券投资类产品发行了4款。
**成立集合信托产品34款**
统计时间内共有19家信托公司成立了34款集合信托产品，成立数量环比增加23款。
34款新成立产品中，8款产品公布了成立规模，平均成立规模为0.89亿元，环比减少0.27亿元，降幅为23.28%。
其中，成立规模最大的是国民信托成立的“邵阳建投4期集合资金信托计划”，成立规模为3.00亿元。
上周共有17款新成立产品公布了期限，平均期限19.12个月，环比增加0.80个月。上周共有6款新成立产品公布了预期收益，平均预期收益率9.20%，最低为8.50%,平均预期收益率8.78%。
从资金运用领域来看，证券投资领域产品成立了7款，基础设施领域产品成立了1款，工商企业领域产品成立了1款，其他领域产品成立了2款。
从资金运用方式来看，证券投资类产品成立了26款，权益投资类产品成立了15款，贷款运用类产品成立了10款，债券投资类产品成立了1款，其他类产品成立了13款。（完） (整理 王蕾; 审校 赵红梅/黄凯)
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