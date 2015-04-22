中国资管：上周28款集合信托发行，发行数量环比增133%

路透北京4月22日 - 中国西南财经大学与普益财富发布的银行理财周报显示，统计时间内（4月11-17日）共有19家信托公司发行了28款集合信托产品，发行量环比增加16款。

西南财经大学信托与理财研究所与普益财富联合发布的理财周报称，25款新发行产品均公布了募集规模，平均计划募集规模为2.63亿元，环比增加0.68亿元，增幅为35.09%。按照平均规模推算，上周发行的信托产品总计划募集规模为73.64亿元，环比增加50.24亿元，增幅为214.70%。

其中，募集规模最大的是五矿信托发行的“五矿信托-朝阳一号证券投资集合资金信托计划”，募集规模为15.00亿元，这是一款证券投资类产品。

从期限上看，25款新发行产品均公布了期限，平均期限21.44个月，环比增加14个月。

统计时间内发行信托产品期限和收益结构如下：

期限 发行数 平均最高预期收益率 环比变化

12个月期 6 8.78% 上升0.625个百分点

24个月期 12 9.37% 上升0.09个百分点

从资金运用领域来看，基础设施领域产品发行了8款，金融领域产品发行了4款，房地产领域产品发行了7款，工商企业领域产品发行了3款，证券投资领域产品发行了4款，其他领域产品发型了2款。

从资金运用方式上看，权益投资类产品发行了8款，贷款运用类产品发行了9款，组合运用类产品发型了4款，股权投资类产品发行了3款，证券投资类产品发行了4款。

**成立集合信托产品34款**

统计时间内共有19家信托公司成立了34款集合信托产品，成立数量环比增加23款。

34款新成立产品中，8款产品公布了成立规模，平均成立规模为0.89亿元，环比减少0.27亿元，降幅为23.28%。

其中，成立规模最大的是国民信托成立的“邵阳建投4期集合资金信托计划”，成立规模为3.00亿元。

上周共有17款新成立产品公布了期限，平均期限19.12个月，环比增加0.80个月。上周共有6款新成立产品公布了预期收益，平均预期收益率9.20%，最低为8.50%,平均预期收益率8.78%。

从资金运用领域来看，证券投资领域产品成立了7款，基础设施领域产品成立了1款，工商企业领域产品成立了1款，其他领域产品成立了2款。