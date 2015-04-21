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市场报道 | 2015年 4月 21日 星期二 20:14 BJT

美股业绩：洛克希德马丁第一季获利下滑6%，因交机数量较少

路透4月21日 - 美国国防部最大的供应商--洛克希德马丁(Lockheed Martin) 发布第一季获利下降6%，部分因交机数量较少。

至3月29日为止的第一季，该公司的最大业务--航空业务营收减少7.4%至31.3亿美元。

讯息系统、以及飞弹和发射控制部门的营收也下滑。

该公司调高2015年获利预估至每股10.85-11.15美元，此前为10.80-11.10美元；公司并重申全年营收预估为435-450亿美元。

汤森路透I/B/E/S分析师平均预估，全年获利为每股11.14美元，营收为446.5亿美元。

洛克希德马丁季度净利下跌至8.78亿美元，或每股2.74美元。上年同期为9.33亿美元，或每股2.87美元。

营收下滑5.1%至101.1亿美元。(完)

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