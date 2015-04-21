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市场报道 | 2015年 4月 21日 星期二 21:39 BJT

美国热股：杜邦季度获利受强势美元打击下滑28%，盘初股价下跌近2%

路透4月20日 - 美国化学综合企业杜邦 公布，第一季获利下降28%，受强势美元打击。

杜邦盘初股价下跌1.9%，报71.42美元，上日收报72.84美元。(完)

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