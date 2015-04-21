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市场报道 | 2015年 4月 21日 星期二 21:38 BJT

美国热股：洛克希德马丁第一季获利下滑6%，盘初股价小涨

路透4月20日 - 美国国防部最大的供应商--洛克希德马丁(Lockheed Martin) 发布第一季获利下降6%，部分因交机数量较少。

洛克希德马丁盘初股价上涨约0.4%，报197.53美元，上日收报196.80美元。(完)

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