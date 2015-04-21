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市场报道 | 2015年 4月 21日 星期二 21:39 BJT

美国热股：金佰利季度销售下滑，然盘初股价升逾5%

路透4月20日 - 纸业公司金佰利 公布季度销售下滑4%，因北美地区对好奇(Huggies)尿布等个人保健产品例需求连三季下滑，而强势美元也伤及其他市场的营收。

金佰利盘初股价涨逾5%，报112.82美元，上日收报107.36美元。(完)

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