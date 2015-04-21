欧洲政经：欧盟执委会主席贾克呼吁希腊在债务会谈中更加努力

中国汇市：外汇交易中心人民币指数上周均调整，CFETS指数升至94.87
路透北京1月23日 - 中国外汇交易中心(CFETS)周一公布，上周五（20日）的CFETS人民币汇率指数 较前周上涨0.09%至94.87，较2014年底则仍下跌5.13%。
路透维也纳4月21日 - 欧盟执委会主席贾克周二呼吁希腊加强努力与国际债权人达成协议，并警告表示，谈判还不到可迅速获得正面结果的阶段。
“我们对会谈目前的进度当然不满意。希腊方面急需更加努力，在我们的共同利益上，就此事达成结论，”他在访问维也纳时对记者表示。
“在过去四、五天，会谈的强度已见增加，但尚未还不到可快速获致结论的阶段。”(完) (编译 陈宗琦；审校 龚芳)
路透北京1月23日 - 中国外汇交易中心(CFETS)周一公布，上周五（20日）的CFETS人民币汇率指数 较前周上涨0.09%至94.87，较2014年底则仍下跌5.13%。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 20,000亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/1/24 7 2.25% 1,000 2017/1/24 28 2.55% 100 2017/1/25
路透北京1月23日 - 中国财政部日前发布通知称，在当前经济下行压力较大、财政收入增速放缓的情况下，优先保障民生投入,并取消一般公共预算中以收定支的规定，提高国有资本经营预算调入一般公共预算的比例，统筹用于保障基本民生。