欧洲政经：欧盟执委会主席贾克呼吁希腊在债务会谈中更加努力

路透维也纳4月21日 - 欧盟执委会主席贾克周二呼吁希腊加强努力与国际债权人达成协议，并警告表示，谈判还不到可迅速获得正面结果的阶段。

“我们对会谈目前的进度当然不满意。希腊方面急需更加努力，在我们的共同利益上，就此事达成结论，”他在访问维也纳时对记者表示。