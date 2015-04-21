欧洲政经：与希腊谈判距离达成结果仍然遥远--欧元区官员

路透4月21日 - 欧元区高级官员称：

* 在与希腊的谈判中利用最后期限将导致边缘政策，不会再这么做

* 谈判当中来自希腊的活动与联系增加，但距离达成结果仍然遥远

* 6月底为欧元区结束延长纾困的时候，在那之前希腊可自行研究该采取何种行动