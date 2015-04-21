欧洲政经：与希腊谈判距离达成结果仍然遥远--欧元区官员

中国汇市：外汇交易中心人民币指数上周均调整，CFETS指数升至94.87
路透北京1月23日 - 中国外汇交易中心(CFETS)周一公布，上周五（20日）的CFETS人民币汇率指数 较前周上涨0.09%至94.87，较2014年底则仍下跌5.13%。
路透4月21日 - 欧元区高级官员称：
* 在与希腊的谈判中利用最后期限将导致边缘政策，不会再这么做
* 谈判当中来自希腊的活动与联系增加，但距离达成结果仍然遥远
* 6月底为欧元区结束延长纾困的时候，在那之前希腊可自行研究该采取何种行动
* 由于仍不清楚希腊要进行何种改革，因此与该国并无意识形态之争(完)
路透北京1月23日 - 中国外汇交易中心(CFETS)周一公布，上周五（20日）的CFETS人民币汇率指数 较前周上涨0.09%至94.87，较2014年底则仍下跌5.13%。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 20,000亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/1/24 7 2.25% 1,000 2017/1/24 28 2.55% 100 2017/1/25
路透北京1月23日 - 中国财政部日前发布通知称，在当前经济下行压力较大、财政收入增速放缓的情况下，优先保障民生投入,并取消一般公共预算中以收定支的规定，提高国有资本经营预算调入一般公共预算的比例，统筹用于保障基本民生。