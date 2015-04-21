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货币新闻 | 2015年 4月 21日 星期二 21:34 BJT

标题新闻：德国商业银行预估2015年布兰特及美国原油目标价分别为每桶63美元和57美元

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选

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