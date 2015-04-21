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市场报道 | 2015年 4月 21日 星期二 21:41 BJT

美国股市：盘初上涨，受企业季报优于预期拉抬

路透纽约4月21日 - 美国股市周二开盘上涨，因一系列企业公布的业绩优于调降后的预估，对季度获利可能令人失望的担忧因而缓解。

道琼工业指数 上涨63.43点，或0.35%，报18,098.36点；标普500指数 上涨8.95点，或0.43%，报2,109.35点；Nasdaq综合股价指数 上涨32.58点，或0.65%，报5,027.19点。(完)

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