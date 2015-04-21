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货币新闻 | 2015年 4月 21日 星期二 22:00 BJT

路透专访：希腊退欧将对全球经济造成重大风险--白宫经济顾问

路透4月21日 - 白宫经济顾问委员会主席福尔曼：

* 希腊退欧将对全球经济造成“很大且不必要的风险”

* 在面临希腊问题时，不应对金融市场相对平静感到宽慰，因为“情势可能快速转变”

* 希腊退欧涉及很大的尾部风险，可能阻碍投资，引发市场不确定性，且威胁经济复苏。(完)

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