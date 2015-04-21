路透专访：希腊退欧将对全球经济造成重大风险--白宫经济顾问

中国财政：优先保障民生投入，提高国有资本经营调入一般预算比例--财政部

路透北京1月23日 - 中国财政部日前发布通知称，在当前经济下行压力较大、财政收入增速放缓的情况下，优先保障民生投入,并取消一般公共预算中以收定支的规定，提高国有资本经营预算调入一般公共预算的比例，统筹用于保障基本民生。