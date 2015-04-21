表格：美国财政部标售四周期国库券得标利率为0.015%，投标倍数为4.01

中国汇市：外汇交易中心人民币指数上周均调整，CFETS指数升至94.87
路透北京1月23日 - 中国外汇交易中心(CFETS)周一公布，上周五（20日）的CFETS人民币汇率指数 较前周上涨0.09%至94.87，较2014年底则仍下跌5.13%。
路透华盛顿4月21日 - 美国财政部称，其四周期国库券的荷兰式标售结果如下： 收益率(%) 高值 0.015 中值 0.010 低值 0.000 投资 0.015
价格/得标 价格 99.998833 高值得标比率 71.00% 投标倍数 4.01 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 30,000,422,100 总投标 120,290,422,100 竞争性投标得标 29,764,224,000 非竞争性投标得标 236,198,100 FED附加 0 发行细节 发行日 2015/04/23 到期日 2015/05/21 CUSIP码 912796FJ3
CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完) 浏览美国公债标售指南页面，请点选 ；债券发行相关报导请点选
(编译 利棣儿；审校 母红)
路透北京1月23日 - 中国外汇交易中心(CFETS)周一公布，上周五（20日）的CFETS人民币汇率指数 较前周上涨0.09%至94.87，较2014年底则仍下跌5.13%。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 20,000亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/1/24 7 2.25% 1,000 2017/1/24 28 2.55% 100 2017/1/25
路透北京1月23日 - 中国财政部日前发布通知称，在当前经济下行压力较大、财政收入增速放缓的情况下，优先保障民生投入,并取消一般公共预算中以收定支的规定，提高国有资本经营预算调入一般公共预算的比例，统筹用于保障基本民生。