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货币新闻 | 2015年 4月 21日 星期二 23:37 BJT

表格：美国财政部标售四周期国库券得标利率为0.015%，投标倍数为4.01

路透华盛顿4月21日 - 美国财政部称，其四周期国库券的荷兰式标售结果如下： 收益率(%) 高值 0.015 中值 0.010 低值 0.000 投资 0.015

价格/得标 价格 99.998833 高值得标比率 71.00% 投标倍数 4.01 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 30,000,422,100 总投标 120,290,422,100 竞争性投标得标 29,764,224,000 非竞争性投标得标 236,198,100 FED附加 0 发行细节 发行日 2015/04/23 到期日 2015/05/21 CUSIP码 912796FJ3

CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完) 浏览美国公债标售指南页面，请点选 ；债券发行相关报导请点选

(编译 利棣儿；审校 母红)

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