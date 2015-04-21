欧洲汇市：英镑兑美元微幅下跌，但英镑对大选不确定性可能已有了抵抗力

路透伦敦4月21日 - 周二英镑兑全线走强的美元从1.50美元附近高位回落，英镑在上周走强，反映对下月英国选举结果的疑虑，英镑可能有了一定的抵抗力。

上周英镑兑美元录得约两年来表现最好的一周，英镑贸易加权指数 劲升逾1%。

尽管许多银行已经消化了5月7日大选前后几周英镑波动性将加大的预期，但英镑上周的表现削弱对选举前，以及选举后政党协商组建联合政府期间英镑将大幅下跌的观点。从目前的民调来看，组建联合政府是无法避免了。

“英国选举风险目前看来已完全被消化，英镑接近回归正常交投，”研究公司Lombard Street分析师Richard Batley说，“特别是英镑兑欧元，我们这种观点最强烈。”

“投资者将更不太在意英国政治的不稳定性，因为英国经济目前是以稳定、消费主导成长，并不是由债务推动。对英国升息将远早于欧元区的预期将会持续。”

在伦敦早盘，英镑兑美元交投在不到0.005美元的狭窄区间内。周二英镑兑美元下跌0.2%，至1.4878美元，但兑欧元上涨0.33%，至0.7182英镑。