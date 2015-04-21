欧洲汇市：英镑兑美元微幅下跌，但英镑对大选不确定性可能已有了抵抗力

中国汇市：外汇交易中心人民币指数上周均调整，CFETS指数升至94.87
路透北京1月23日 - 中国外汇交易中心(CFETS)周一公布，上周五（20日）的CFETS人民币汇率指数 较前周上涨0.09%至94.87，较2014年底则仍下跌5.13%。
路透伦敦4月21日 - 周二英镑兑全线走强的美元从1.50美元附近高位回落，英镑在上周走强，反映对下月英国选举结果的疑虑，英镑可能有了一定的抵抗力。
上周英镑兑美元录得约两年来表现最好的一周，英镑贸易加权指数 劲升逾1%。
尽管许多银行已经消化了5月7日大选前后几周英镑波动性将加大的预期，但英镑上周的表现削弱对选举前，以及选举后政党协商组建联合政府期间英镑将大幅下跌的观点。从目前的民调来看，组建联合政府是无法避免了。
“英国选举风险目前看来已完全被消化，英镑接近回归正常交投，”研究公司Lombard Street分析师Richard Batley说，“特别是英镑兑欧元，我们这种观点最强烈。”
“投资者将更不太在意英国政治的不稳定性，因为英国经济目前是以稳定、消费主导成长，并不是由债务推动。对英国升息将远早于欧元区的预期将会持续。”
在伦敦早盘，英镑兑美元交投在不到0.005美元的狭窄区间内。周二英镑兑美元下跌0.2%，至1.4878美元，但兑欧元上涨0.33%，至0.7182英镑。
本周欧元全线下跌，希腊和欧元区及国际货币基金组织(IMF)就向发放希腊余下救助资金和避免希腊违约所需求的改革磋商陷入僵局。(完)
路透北京1月23日 - 中国外汇交易中心(CFETS)周一公布，上周五（20日）的CFETS人民币汇率指数 较前周上涨0.09%至94.87，较2014年底则仍下跌5.13%。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 20,000亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/1/24 7 2.25% 1,000 2017/1/24 28 2.55% 100 2017/1/25
近中午时分，外资买超韩股。 三星电子 周一称，造成其盖乐世(Galaxy)Note7起火的原因是电池瑕疵，而 非这款手机的软件或硬件问题。 但其声明对股价没什么影响，因这项因素早已被消化。三星电子上涨0.8%。 SK海力士 涨逾3%，因寄望第四季获利强劲。 下跌和上涨个股分别有433支和357支。 三年期公债3月期货 涨0.03点至109.57。 0200GMT 上日收市价 --------------------------------------------------- 韩元/美元 1,167.0 1,169.2 日圆/韩元 10.2663/12 10.2416 韩国公债期货 * 109.57 109.54 韩国综合股价指数 2,071.79 2,065.6