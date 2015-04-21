欧洲股市：受企业盈利带动上涨，但希腊股市下挫

* FTSEurofirst 300指数上涨0.5%

* Publicis、Sky和ARM公布业绩后股价上扬

* 瑞信股价下挫，一些经纪称担心该行的资本实力

* 担心欧洲央行将收紧对银行业的流动性援助，希腊股市下挫

路透伦敦4月21日 - 欧洲企业季报良好周二带动欧洲股市上扬，希腊股市是唯一下跌的欧洲市场，因投资者担心希腊银行业。

Publicis 、Sky 和ARM Holdings 公布业绩后股价收高3.9-6.2%不等。

“我们看到欧洲股市进一步上涨...我们看到有更多机构客户资金多流入，”Union Investment投资组合经理Ingo Speich说。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收高0.5%，报1,628.64点，接近多年高位，但该指数缩减日内涨幅，因对希腊的忧虑抑制市场人气。

希腊ATG指数 大跌3.3%，至2012年9月来最低水平。彭博周二引述了解讨论内容的人士报导，欧洲央行(ECB)内部人员已经准备了一份提案，针对希腊银行业申请紧急流动性援助所提供的担保品，将提高适用的扣减率。

希腊银行股指数 急挫3.8%。

尽管瑞士信贷 第一季盈利好于预期，但该行股价下跌2.1%。瑞士信贷股价自1月中以来上涨约44%，一些券商担心瑞信的资本实力。