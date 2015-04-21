美国债市：公债价格下滑，关注希腊磋商进展

* 美国公债回吐稍早涨幅，交投震荡 * 欧洲央行人员提议收紧希腊银行业紧急流动性援助--彭博 * 成交清淡，因下周美联储会议前没有重大的经济数据出炉 路透纽约4月21日 - 美国公债价格周二下跌，延续上日跌势，一些交 易商削减因美国经济数据疲弱，以及忧虑希腊可否在现金枯竭前和债权人 达成协议而建立的公债看涨押注。 分析师对美国公债连跌两日不以为然，因市场交投清淡，期货日均成 交量在约两周最低水平。 “没有充分的理由推动公债走高或是走低，”Cantor Fitzgerald美 国公债策略师Justin Lederer说。 分析师表示，美国没有重大经济数据公布，且下周美国联邦储备理事 会(美联储/FED)将举行政策会议，投资者不愿意增加公债仓位。 尽管市场预期美联储在下周三政策会议上将不会升息，但市场仍普遍 预期，美联储将在今年稍晚结束近零利率政策。 在纽约午后交易中，指标10年期公债 价格下跌5/32，收 益率报1.916%，较周一尾盘上升约2个基点。10年期公债收益率交投在5.5 个基点的狭窄区间内。 30年期公债 价格下滑12/32，收益率报2.591%，上升2个 基点，周一收益率攀升约7个基点。 彭博周二引述了解讨论内容的人士报导，欧洲央行(ECB)内部人员已 经准备了一份提案，针对希腊银行业申请紧急流动性援助所提供的担保品 ，将提高适用的扣减率。 消息推动希腊公债收益率升至逾两 年来最高水平。 该消息令投资者对希腊的担忧加重，且他们愈发担心如果希腊在现金 耗尽前未能和债权人达成协议，希腊是否会退出欧元区。 交易商担心希腊退出欧元区将损及欧元，且拖累全球经济成长，尽管 欧洲决策者淡化希腊退欧的可能性和相关风险。 希腊财政部长瓦鲁法基斯称，希腊最终将与债权人达成协议，但不一 定是在周五欧元集团会议上。 -----------------------1906 GMT------------------------- 价格 变动 收益率% 两年期公债 99-30/32 0.528 五年期公债 100-05/32 (-03/32) 1.342 10年期公债 100-24/32 (-06/32) 1.916 30年期公债 98-05/32 (-11/32) 2.589(完)