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债券 | 2015年 4月 22日 星期三 04:31 BJT

美国债市：公债价格下滑，关注希腊磋商进展

* 美国公债回吐稍早涨幅，交投震荡
    * 欧洲央行人员提议收紧希腊银行业紧急流动性援助--彭博
    * 成交清淡，因下周美联储会议前没有重大的经济数据出炉

    路透纽约4月21日 - 美国公债价格周二下跌，延续上日跌势，一些交
易商削减因美国经济数据疲弱，以及忧虑希腊可否在现金枯竭前和债权人
达成协议而建立的公债看涨押注。
    
    分析师对美国公债连跌两日不以为然，因市场交投清淡，期货日均成
交量在约两周最低水平。
    
    “没有充分的理由推动公债走高或是走低，”Cantor Fitzgerald美
国公债策略师Justin Lederer说。
    
    分析师表示，美国没有重大经济数据公布，且下周美国联邦储备理事
会(美联储/FED)将举行政策会议，投资者不愿意增加公债仓位。
    
    尽管市场预期美联储在下周三政策会议上将不会升息，但市场仍普遍
预期，美联储将在今年稍晚结束近零利率政策。
    
    在纽约午后交易中，指标10年期公债 价格下跌5/32，收
益率报1.916%，较周一尾盘上升约2个基点。10年期公债收益率交投在5.5
个基点的狭窄区间内。
    
    30年期公债 价格下滑12/32，收益率报2.591%，上升2个
基点，周一收益率攀升约7个基点。
    
    彭博周二引述了解讨论内容的人士报导，欧洲央行(ECB)内部人员已
经准备了一份提案，针对希腊银行业申请紧急流动性援助所提供的担保品
，将提高适用的扣减率。 消息推动希腊公债收益率升至逾两
年来最高水平。
    
    该消息令投资者对希腊的担忧加重，且他们愈发担心如果希腊在现金
耗尽前未能和债权人达成协议，希腊是否会退出欧元区。
    
    交易商担心希腊退出欧元区将损及欧元，且拖累全球经济成长，尽管
欧洲决策者淡化希腊退欧的可能性和相关风险。
    
    希腊财政部长瓦鲁法基斯称，希腊最终将与债权人达成协议，但不一
定是在周五欧元集团会议上。
    
        -----------------------1906 GMT-------------------------
 
    
                              价格        变动       收益率%    
    两年期公债      99-30/32                0.528
    五年期公债      100-05/32  (-03/32)     1.342
    10年期公债     100-24/32  (-06/32)     1.916
    30年期公债     98-05/32   (-11/32)     2.589(完)
      
    
  　　

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