《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--4月21日

香港个股：青岛银行拟发行总额最多145亿元二级资本债券及境外优先股

据周日晚间公告，二级资本债券发行规模不超过65亿元，期限为不超过15年期品种，利率将参考市场利率确定，募资用于补充二级资本，优化资本结构，促进业务稳健发展。