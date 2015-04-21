《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--4月21日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 36.21 +0.29 +0.81 648296
搜狐 63.62 +0.74 +1.18 287813
网易 115.23 +1.31 +1.15 292189
百度 212.85 +0.99 +0.46 2488298
台湾
台湾积体电路 23.33 +0.06 +0.26 2709043
联电 2.28 +0.07 +3.17 423638
日月光 7.15 +0.26 +3.77 305387
硅品精密 7.95 +0.11 +1.40 1098529
和信超媒体 0.85 -0.04 -4.49 83126
友达 4.94 -0.10 -1.98 173042
中华电信 31.75 +0.30 +0.95 31084
台湾国际航电 47.57 +0.00 +0.00 917422
香港
中国移动 74.41 +3.08 +4.32 389780
中国联通 18.75 +0.55 +3.02 147370
中国电信 73.79 +1.12 +1.54 7699
中芯国际 5.35 +0.24 +4.70 22164
电讯盈科 6.46 +0.06 +0.94 5448
(完)
美国股市 标准普尔主要分类指数
美股盘前/盘后 美股一周展望
Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股
Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股
Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股
美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表
股市新闻 美股盘中英文报导
欧洲股市报导 日本股市报导
香港股市报导 中国股市报导
澳洲股市报导 台湾股市报导
韩国股市报导 东南亚股市报导
英股富时指数 德股DAX指数
法股CAC-40指数
(整理 郑茵；审校 戴素萍)