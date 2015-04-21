全球金融：一名高频交易商因涉嫌操纵2010年美股闪崩事件而遭逮捕

**“滚一边去”**

路透先前曾指出，上述的交易商为Waddell & Reed Financial 。Goelman表示，他不想就其他机构在闪崩事件中扮演的角色置评。

据称Sarao成立一家名为Nav Sarao Milking Markets的公司，运用以往高频交易商所使用的各种策略，例如“分层下单”(layering)及“愚弄下单”(spoofing)，在这些策略中交易商会在执行之前取消下单，以造成需求假象。

据传交易所最早曾在2009年3月与Sarao接触，并在闪崩当天再度与他联络，以确定他是“真心下单”。

但诉状指出，Sarao当月稍晚向他的期货经纪商发出一封电子邮件，称他已经致电CME，并“叫他们滚一边去”(told em to kiss my ass)。

闪崩当日的跌势是由在CME交易的标准普尔500 E-mini期货合约展开，然后迅速扩散至整个股市，造成一场灾难。

这起事件已经促使美国监管机构采取防护措施，避免这类剧烈的跌势再度发生。它也让各方更加详细检视高频交易商，及其交易活动是否可能导致市场剧烈波动。

CFTC周二表示，Sarao的操纵行为据悉至少延续至今年的4月初。

对于Sarao能否独自引发闪崩事件，多位交易商周二对此表示质疑。

“我会说这是成因之一，可能会有一些交易商因为担心市场有大卖家存在而停止下买单，但我不能说每个系统都显示着‘因为有大卖家而不愿下单’的情形。这听起来很荒谬，”拉斯维加斯Bright Trading LLC市场结构及自营部门主管Dennis Dick表示。

美国监管机构估计，光在闪崩当天，Sarao就净赚879,018美元。

美国司法部表示，计画要求将这部分获利引渡至美国。

一名路透记者试图依照美国司法部诉状中列出的地址，联系Sarao在伦敦近郊的住宅兼他的交易公司取得评论，但没有获得回应。

英国警方表示，Sarao周三将会在伦敦出庭。(完) (编译 张明钧; 审校 许娜/郑茵/徐文焰)