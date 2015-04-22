金砖国家：4月21日股汇市收盘纵览

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透4月22日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月21日(周二)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 涨0.82%或8.44点，报1,042.21点。
中国股市：沪综指收升1.8%创逾七年新高，中小盘成长股领涨
中国汇市：人民币微跌，市场窄幅整理期待方向指引
香港股市：恒指收高2.8%创两周最大单日涨幅，内地资金持续涌入
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巴西股汇市：休市
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南非股市：攀升至纪录高点附近，受零售类股大涨提振。指标Top-40绩优股指数 收涨0.5%报47,827点；大盘综合指数 收高0.6%报54,141点。
南非汇市：兰特上涨，因希腊忧虑拖累欧元下跌
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印度股市：连续第五个交易日收低，日本企业第一三共 正寻求卖出其持有的印度制药商Sun Pharmaceutical Industries 的股权 ，导致后者股价大跌，拖累大盘。此外，市场担忧针对外国资产组合投资者进行回溯性征税，也打压了市场人气。BSE指数 收低0.75%，报27,676.04点；NSE指数 收低0.83%，报8,377.75点。
印度汇市：卢比兑美元扳回稍早跌幅收高，报62.8500/8600，交易商称，发现一些国有银行代央行买入美元。此外，出口商的美元卖盘也提振卢比。卢比兑美元盘中一度跌至1月8日以来的低点63.1550。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 涨1.2%，报1,007.690点；MSCI明晟俄罗斯指数 涨0.42%，报550.71点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 贬值0.87%至53.800卢布；卢布兑欧元 亦贬0.91%至57.740卢布。(完) (整理 李春喜; 审校 郑茵)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。