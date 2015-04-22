金砖国家：4月21日股汇市收盘纵览

路透4月22日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月21日(周二)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 涨0.82%或8.44点，报1,042.21点。

中国股市：沪综指收升1.8%创逾七年新高，中小盘成长股领涨

中国汇市：人民币微跌，市场窄幅整理期待方向指引

香港股市：恒指收高2.8%创两周最大单日涨幅，内地资金持续涌入

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巴西股汇市：休市

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南非股市：攀升至纪录高点附近，受零售类股大涨提振。指标Top-40绩优股指数 收涨0.5%报47,827点；大盘综合指数 收高0.6%报54,141点。

南非汇市：兰特上涨，因希腊忧虑拖累欧元下跌

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印度股市：连续第五个交易日收低，日本企业第一三共 正寻求卖出其持有的印度制药商Sun Pharmaceutical Industries 的股权 ，导致后者股价大跌，拖累大盘。此外，市场担忧针对外国资产组合投资者进行回溯性征税，也打压了市场人气。BSE指数 收低0.75%，报27,676.04点；NSE指数 收低0.83%，报8,377.75点。

印度汇市：卢比兑美元扳回稍早跌幅收高，报62.8500/8600，交易商称，发现一些国有银行代央行买入美元。此外，出口商的美元卖盘也提振卢比。卢比兑美元盘中一度跌至1月8日以来的低点63.1550。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 涨1.2%，报1,007.690点；MSCI明晟俄罗斯指数 涨0.42%，报550.71点。