路透调查：美国上周原油库存料连续15周增加，汽油库存料则料减少

美国FED：旧金山联储总裁威廉姆斯称需在经济超出目标前升息
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透4月21日 - 周二公布的路透调查结果显示，上周美国商业原油库存可能连续第15周增加，汽油库存料则料减少。
10位分析师参与的这项调查结果平均显示，上周美国原油库存料增加290万桶。这项调查在美国石油协会(API)和美国能源资料协会(EIA)每周库存报告发布前进行。
包含取暖油和柴油在内的馏分油库存料增加120万桶；汽油库存料减少70万桶。
路透调查显示，上周炼厂产能利用率料较前一周上升0.4个百分点至92.7%。
API周二稍晚公布数据显示，美国最近一周原油库存增加550万桶，汽油库存增加110万桶，馏分油库存增加170万桶。
EIA上周公布的数据显示，4月10日止当周美国原油库存增加130万桶，至4.8369亿桶，创1月2日止当周以来最小增幅。 (完) (编译 张若琪 审校 王丽鑫)
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
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路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。