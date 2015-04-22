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市场报道 | 2015年 4月 22日 星期三 08:40 BJT

路透调查：美国上周原油库存料连续15周增加，汽油库存料则料减少

路透4月21日 - 周二公布的路透调查结果显示，上周美国商业原油库存可能连续第15周增加，汽油库存料则料减少。

10位分析师参与的这项调查结果平均显示，上周美国原油库存料增加290万桶。这项调查在美国石油协会(API)和美国能源资料协会(EIA)每周库存报告发布前进行。

包含取暖油和柴油在内的馏分油库存料增加120万桶；汽油库存料减少70万桶。

路透调查显示，上周炼厂产能利用率料较前一周上升0.4个百分点至92.7%。

API周二稍晚公布数据显示，美国最近一周原油库存增加550万桶，汽油库存增加110万桶，馏分油库存增加170万桶。

EIA上周公布的数据显示，4月10日止当周美国原油库存增加130万桶，至4.8369亿桶，创1月2日止当周以来最小增幅。 (完) (编译 张若琪 审校 王丽鑫)

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