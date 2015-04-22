中国证券：券商权益类收益互换业务规模突破一千亿元--报载

从投资者的角度来说，权益类收益互换交易可以分为两大类：一类是投资者将固定收益交换为与股价表现挂钩的浮动收益，另一类是投资者将持股收益交换为固定收益。由于投资者与券商之间只对收益进行现金流交换，不需要进行股票实物交割，所以操作起来较为灵活，也由此衍生出了繁复多样的操作手法。 针对私募及一般投资机构，券商通常可提供个性化杠杆融资做多或做空、增发融资套利、大宗交易减持等收益互换交易模式；针对上市公司或其股东，可设计股权融资、股票保本、市值管理、股权激励等方面的收益互换内容；针对险资或公募资金，则更多地提供对冲或保本的收益互换产品。 通过收益互换业务杠杆融资做多也成为当下备受机构投资者青睐的玩法。对投资者而言，只需支付资金利息即可换取股票收益，具有一定的杠杆效果。对券商来说，不仅可以获取投资者支付的资金利息，还能凭借专业的投资能力获得超额收益。 “比如，客户和券商约定以9%的利息交换工商银行3个月期间内的收益，由于所有的股票标的均在券商的自营池子中，券商只需要给到客户约定的工商银行的收益而不必真的去买工商银行这只股票，也可以去投资其他替代品，这样就有可能获得更高的收益。”上海某券商衍生品部负责人解释道。