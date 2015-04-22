《中国报摘》--中国证券报4月22日

* 头版头条:

--中国国务院总理李克强主持召开国务院常务会议，部署进一步促进就业鼓励创业，以稳就业惠民生助发展；能源交通水利等领域将开展特许经营，支持项目公司成立私募基金，发行企业债公司债等拓宽融资渠道。

* 其他:

--中国人力资源和社会保障部基金监督司司长陈良表示，鼓励和引导管理机构探索企业年金基金进入长期投资领域，实现稳定收益，转变只在二级市场博取收益，收益率波动较大的现状。

--中投公司私募股权投资部资深董事总经理何林波称，欧洲经济形势不好，但对PE来说是非常好的投资时机。

--据广发证券统计，今年以来，A股上市公司披露PPP(政府与社会资本合作)项目订单1,550个，计划投资总额突破2.2万亿元人民币。其中环保项目超过239个，总投资额超过1,270亿元。

--据悉，光明食品集团与良友集团即将进行联合重组，良友将成为光明的子公司。重组方案还有部分关键细节正在等待上海市国资委等审批。

--中国社科院学部委员余永定撰文称，中国应该抓住机遇大幅提升经济增长质量。