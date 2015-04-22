《中国报摘》--中国证券报4月22日

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
* 头版头条:
--中国国务院总理李克强主持召开国务院常务会议，部署进一步促进就业鼓励创业，以稳就业惠民生助发展；能源交通水利等领域将开展特许经营，支持项目公司成立私募基金，发行企业债公司债等拓宽融资渠道。
* 其他:
--中国人力资源和社会保障部基金监督司司长陈良表示，鼓励和引导管理机构探索企业年金基金进入长期投资领域，实现稳定收益，转变只在二级市场博取收益，收益率波动较大的现状。
--中投公司私募股权投资部资深董事总经理何林波称，欧洲经济形势不好，但对PE来说是非常好的投资时机。
--据广发证券统计，今年以来，A股上市公司披露PPP(政府与社会资本合作)项目订单1,550个，计划投资总额突破2.2万亿元人民币。其中环保项目超过239个，总投资额超过1,270亿元。
--据悉，光明食品集团与良友集团即将进行联合重组，良友将成为光明的子公司。重组方案还有部分关键细节正在等待上海市国资委等审批。
--中国社科院学部委员余永定撰文称，中国应该抓住机遇大幅提升经济增长质量。
--顺鑫农业 拟非公开发行股份及支付现金，购买近11亿元资产，公司综合肉食品产业板块，将从生猪业务延伸至牛、羊等。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 李宏薇; 审校 曾祥进)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。