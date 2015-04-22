中国人事：国家统计局长马建堂出任国家行政学院常务副院长

全球金市：金价触及六周低点，因升息预期和欧洲政治不确定性下降

* 黄金支持位在约1,221美元的100日移动均线切入位 * 利空因素还未呈现－高盛 路透纽约/伦敦5月4日 - 黄金价格周四跌至逾六周最低，因预期美国 联邦储备理事会(美联储/FED)今年将进一步升息，且欧洲政治不确定性下 降。 1902 GMT，现货金 跌0.8%至每盎司1,227.94美元，此前触及3 月17日以来最低位1,225.20美元，在50日和200日移动均线下方延续跌势 ，预计支撑位在约1,221美元的100日移动均线切入位。 美国期金 收跌1.6%，至每盎司1,228.60美元。 “近期美国实际收益率温和上涨，美元走高,对黄金带来下行压力。 此外，对法国大选将选出支持欧盟的总统的乐观情绪，也缓和了投资者的 紧张心情。”ABN Amro分析师Georgette Boele表示。 “因此，日圆和黄金等具避险特性的投资资产被抛售。” 在美联储政策声明淡化了今年加息计划的风险后，美元指数最初上涨 。 黄金保持跌势，尽管美元