中国人事：国家统计局长马建堂出任国家行政学院常务副院长

《全球汇市》欧元触及六个月高位，预计马克龙胜选和欧洲央行立场较鹰派
路透纽约5月4日 - 欧元兑美元周四触及约六个月高位，因中间派候选人马克龙将赢得法国总统选举有更大的确定性，以及预期欧洲央行会进一步缩减刺激计划。
路透北京4月22日 - 据中国国家行政学院官方网站，国家统计局局长马建堂出任国家行政学院党委委员、常务副院长。
马建堂最新出现在国家行政学院官网“学院领导”一栏。该学院是国务院直属正部级事业单位，是培训高、中级国家公务员的新型学府，和培养高层次行政管理及政策研究人才的重要基地。
不过，统计局网站局领导一栏，截止目前仍然显示马建堂为党委书记、局长。彭博通讯社稍早援引知情人士称，现任统计局局长马建堂近期将卸任，财政部副部长王保安将接替。
统计局网站资料显示，马建堂于2008年9月起担任统计局局长至今。（完） (发稿 王蕾；审校 宿泱韫/张喜良)
路透纽约5月4日 - 欧元兑美元周四触及约六个月高位，因中间派候选人马克龙将赢得法国总统选举有更大的确定性，以及预期欧洲央行会进一步缩减刺激计划。
* 黄金支持位在约1,221美元的100日移动均线切入位 * 利空因素还未呈现－高盛 路透纽约/伦敦5月4日 - 黄金价格周四跌至逾六周最低，因预期美国 联邦储备理事会(美联储/FED)今年将进一步升息，且欧洲政治不确定性下 降。 1902 GMT，现货金 跌0.8%至每盎司1,227.94美元，此前触及3 月17日以来最低位1,225.20美元，在50日和200日移动均线下方延续跌势 ，预计支撑位在约1,221美元的100日移动均线切入位。 美国期金 收跌1.6%，至每盎司1,228.60美元。 “近期美国实际收益率温和上涨，美元走高,对黄金带来下行压力。 此外，对法国大选将选出支持欧盟的总统的乐观情绪，也缓和了投资者的 紧张心情。”ABN Amro分析师Georgette Boele表示。 “因此，日圆和黄金等具避险特性的投资资产被抛售。” 在美联储政策声明淡化了今年加息计划的风险后，美元指数最初上涨 。 黄金保持跌势，尽管美元
* 美国申领失业金人数下降，劳动力成本上升 * 预计美联储6月升息的可能性上升 * 投资者重燃对特朗普财政计划的预期 路透纽约5月4日 - 美国公债收益率周四上涨，此前公布的劳动力市 场数据强劲，巩固了美国联邦储备理事会(FED/美联储)6月升息的预期， 投资者等待周五将要发布的倍受关注的4月非农就业报告。 上周初请失业金人数降幅大于预期，续请失业救济人数创17年低位。 其它数据显示，劳工成本跳升，引发市场预期薪资将继续增长，并会 扶助提振通胀升至美联储2%目标。 “劳动力成本数据高于预期，让人们相信，薪资在增长，”加拿大丰 业银行美债交易负责人Charles Comiskey称。 指标10年期美债 下跌13/32，收益率报2.36%，为4月10日 以来最高，周三尾盘为2.31%。 美国众议院以微弱优势批准推翻奥巴马医保主要部分，并代之以共和 党医保计划后，美债价格保持跌势。这是总统特朗普取得的首个重大立法 胜利。 医保法案获