《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--4月22日

路透香港4月22日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价，以及与港股周二收市价的比较。(1美元=7.7496港元 ) 美股道琼工业指数 周二收低85.34，或0.47%，报17,949.59点。因最新公布的一批企业业绩欠佳。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 169.340 0.76 29826 13.123 0.02 中国铝业 15.680 0.06 41545 4.861 0.42 中国移动 74.410 4.32 389780 115.330 -0.49 中国人寿 74.740 3.13 59045 38.614 -0.22 中石油 130.980 1.07 49120 10.150 -0.29 中石化 90.000 1.59 26019 6.975 0.21 汇丰控股 45.600 0.20 2424932 70.676 -0.25 中电信 73.790 1.54 7699 5.718 0.32 中国联通 18.750 3.02 147370 14.531 0.21 兖州煤业 10.220 1.89 11264 7.920 -0.25 华能国际 55.560 7.72 46393 10.764 5.95 南方航空 53.000 9.03 53147 8.215 6.68 东方航空 46.550 21.26 53318 7.215 22.08 中芯国际 5.350 4.70 22164 0.829 -1.28（完）