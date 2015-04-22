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亚洲 | 2015年 4月 22日 星期三 08:07 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--4月22日

路透香港4月22日 - 
 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价，以及与港股周二收市价的比较。(1美元=7.7496港元      )
                                                                                            
 美股道琼工业指数      周二收低85.34，或0.47%，报17,949.59点。因最新公布的一批企业业绩欠佳。
             
                                                                                            
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       169.340    0.76      29826            13.123       0.02
 中国铝业                      15.680    0.06      41545             4.861       0.42
 中国移动                      74.410    4.32     389780           115.330      -0.49
 中国人寿                      74.740    3.13      59045            38.614      -0.22
 中石油                       130.980    1.07      49120            10.150      -0.29
 中石化                        90.000    1.59      26019             6.975       0.21
 汇丰控股                      45.600    0.20    2424932            70.676      -0.25
 中电信                        73.790    1.54       7699             5.718       0.32
 中国联通                      18.750    3.02     147370            14.531       0.21
 兖州煤业                      10.220    1.89      11264             7.920      -0.25
 华能国际                      55.560    7.72      46393            10.764       5.95
 南方航空                      53.000    9.03      53147             8.215       6.68
 东方航空                      46.550   21.26      53318             7.215      22.08
 中芯国际                       5.350    4.70      22164             0.829      -1.28（完）

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