全球商品：中国限制配额外白糖进口，以支持国内糖厂--消息

* 4月配额外白糖进口许可大幅下降

* 中国自3月开始严格控制进口许可

路透北京4月21日 - 业内消息人士周二表示，中国一直不批准精制糖进口申请，以在国内甘蔗价格仍居高位之际，保护制糖厂免受海外廉价供应的冲击。

中国进口限制加之产量萎缩，将支撑本土糖价 ，但拖累全球指标白糖期货 ，该期货在3月触及六年低点。中国本土糖价今年已经涨18%。

一位交易员表示，中国4月可能在配额之外只批准约1万吨的白糖进口，低于2月时的约10万吨。由于未获准与媒体沟通，这位交易员拒绝署名。

对冲基金上海混沌投资公司的分析师Tao Qiujun表示，中国政府3月以来就严格控制进口审批。

中国商务部未回复置评要求。

中国允许每年以15%的关税进口194万吨糖，这属于中国对世界贸易组织(WTO)的承诺，超过该配额的进口税率为50%。