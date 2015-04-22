全球商品：中国限制配额外白糖进口，以支持国内糖厂--消息

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
* 4月配额外白糖进口许可大幅下降
* 中国自3月开始严格控制进口许可
路透北京4月21日 - 业内消息人士周二表示，中国一直不批准精制糖进口申请，以在国内甘蔗价格仍居高位之际，保护制糖厂免受海外廉价供应的冲击。
中国进口限制加之产量萎缩，将支撑本土糖价 ，但拖累全球指标白糖期货 ，该期货在3月触及六年低点。中国本土糖价今年已经涨18%。
一位交易员表示，中国4月可能在配额之外只批准约1万吨的白糖进口，低于2月时的约10万吨。由于未获准与媒体沟通，这位交易员拒绝署名。
对冲基金上海混沌投资公司的分析师Tao Qiujun表示，中国政府3月以来就严格控制进口审批。
中国商务部未回复置评要求。
中国允许每年以15%的关税进口194万吨糖，这属于中国对世界贸易组织(WTO)的承诺，超过该配额的进口税率为50%。
全球糖价大跌使得进口价格低于国内糖价，导致配额外采购需求激增。政府甘蔗定价较高以支持农户，再加上当地产出下降，支撑了国内糖价。(完) (编译 李爽 审校 张涛)
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