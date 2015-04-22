《台湾报摘》--工商时报、经济日报4月22日

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
*工商时报：
--金管会公布，2014年上市上柜公司在大陆投资获利达2,137亿台币，首度突破2,000亿创下新高；此外，去年上市柜公司汇回大陆投资利益高达482亿台币，同样也是创纪录。
--中国降准，台湾大型银行伺机加码人民币股债，多家银行高层均表示，将伺机再加码人民币的债券、股票部位。据了解，由于各大行库人民币存款去年以来显着增加，连带影响投资资产的扩张，迄今多家大型行库的投资部位，人民币有价证券的成长率已有达到二成的增幅。
*经济日报：
--大陆证监会副主席姜洋昨日表示，正积极研究〞沪台通〞，即两岸投资人在当地，就可以买卖在上海交易所与台湾证交所挂牌的股票。值得注意的是，这是证监会首度证实，正在研究备受市场关注的〞沪台通〞，有望为台股注入新资金。
--台湾半导体产业协会（TSIA）昨天举行年会，魏哲家以〞半导体影响及贡献〞为题发表演讲，提出半导体未来发展方向。法人认为，台积电 向来是引领全球半导体趋势的领头羊，这次魏哲家将物联网商机更聚焦在三大领域，预料将再度引起业界热议。
--宏泰人寿增资案生变，昨日股东临时会原订讨论私募增资案，遭大股东宏泰集团林家多数股权未出席的技术性杯葛突袭，以流会收场；近期将召开董事会协调新版减增资计画，再交付6月股东常会讨论。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
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路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。