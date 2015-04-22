《香港报摘》--经济日报4月22日

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
* 头版头条：
--环球热钱派对持续，金管局两日三度接钱共193亿港元，刺激港股周一急跌后昨旋即急弹。
* 其他：
--远东发展 主席邱达昌伙拍信德 董事总经理何超琼、富力地产 董事长李思廉以及弘毅投资合组“永升”财团，申请香港免费电视牌照，未来6年投资32亿港元办新电视台。
--新城控股 旗下江苏新城 拟将于上交所上市的B股转换为A股，旨在释放公司的价值及降低融资成本。管理层料有关B转A的操作，可于今年第三季前完成。
--再有四间香港银行降低人民币定期存款息率，信银国际10万元叙造半年期息率减1.28厘至3.1厘，为近期减息潮中最大降幅。（完）
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台湾报摘 (整理 雷美珍；审校 曾祥进)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。