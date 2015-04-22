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亚洲 | 2015年 4月 22日 星期三 08:33 BJT

《香港报摘》--经济日报4月22日

* 头版头条：

--环球热钱派对持续，金管局两日三度接钱共193亿港元，刺激港股周一急跌后昨旋即急弹。

* 其他：

--远东发展 主席邱达昌伙拍信德 董事总经理何超琼、富力地产 董事长李思廉以及弘毅投资合组“永升”财团，申请香港免费电视牌照，未来6年投资32亿港元办新电视台。

--新城控股 旗下江苏新城 拟将于上交所上市的B股转换为A股，旨在释放公司的价值及降低融资成本。管理层料有关B转A的操作，可于今年第三季前完成。

--再有四间香港银行降低人民币定期存款息率，信银国际10万元叙造半年期息率减1.28厘至3.1厘，为近期减息潮中最大降幅。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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台湾报摘 (整理 雷美珍；审校 曾祥进)

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