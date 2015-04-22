《香港报摘》--信报4月22日

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
* 头版头条：
--被传为亚洲电视其中一名潜在“白武士”的已故前亚视主席邱德根儿子邱达昌，在未能成功入主亚视后，决定自组财团申请免费电视牌照。
* 其他：
--邓普顿新兴市场团队行政主席麦朴思接受CNBC访问时表示，投资者应沽出美股，转战较佳的新兴市场。他最看好中国，预测A股可能调整两成，但每次调整均是趁低吸纳良机，并认为牛市短期内不会结束，也相信中国政府不希望股市大跌。
--据港交所资料显示，贸发局主席苏泽光、精电国际 主席高振顺以及阿里影业 前主席董平均于上周二在场外以每股作价0.4港元购入21控股 的股份，作价较该股停牌前报1.92港元折让达79.2%。
--彭博引述知情人士透露，郭英成重掌佳兆业 后，已向融创 确认出售股份的承诺，表明无意取消或更改买卖协议。
--欧舒丹 截至今年3月底止年度销售额11.8亿欧元，按年增长11.7%；整体同店销售增长5.7%，高于较上年度增幅3.7%。（完）
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