《香港报摘》--信报4月22日

* 头版头条：

--被传为亚洲电视其中一名潜在“白武士”的已故前亚视主席邱德根儿子邱达昌，在未能成功入主亚视后，决定自组财团申请免费电视牌照。

* 其他：

--邓普顿新兴市场团队行政主席麦朴思接受CNBC访问时表示，投资者应沽出美股，转战较佳的新兴市场。他最看好中国，预测A股可能调整两成，但每次调整均是趁低吸纳良机，并认为牛市短期内不会结束，也相信中国政府不希望股市大跌。

--据港交所资料显示，贸发局主席苏泽光、精电国际 主席高振顺以及阿里影业 前主席董平均于上周二在场外以每股作价0.4港元购入21控股 的股份，作价较该股停牌前报1.92港元折让达79.2%。

--彭博引述知情人士透露，郭英成重掌佳兆业 后，已向融创 确认出售股份的承诺，表明无意取消或更改买卖协议。

--欧舒丹 截至今年3月底止年度销售额11.8亿欧元，按年增长11.7%；整体同店销售增长5.7%，高于较上年度增幅3.7%。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘