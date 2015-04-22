中国个股：浦发银行拟发行二级资本债300亿元，期限五年以上

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透上海4月22日 - 中国股份制银行--上海浦东发展浦发银行 周三公告称，该行董事会会议已同意了公司发行300亿元人民币减记型二级资本工具的议案，期限五年以上。
该议案还需要经得该行股东大会批准。浦发银行去年曾公告了300亿元优先股募集方案，并于今年3月完成。
浦发银行周二收报18.16元，最近一个月上涨超过15%。（完）
欲浏览公告详情，请点选here (发稿 徐永 审校 曾祥进)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。