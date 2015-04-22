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亚洲 | 2015年 4月 22日 星期三 08:43 BJT

中国个股：浦发银行拟发行二级资本债300亿元，期限五年以上

路透上海4月22日 - 中国股份制银行--上海浦东发展浦发银行 周三公告称，该行董事会会议已同意了公司发行300亿元人民币减记型二级资本工具的议案，期限五年以上。

该议案还需要经得该行股东大会批准。浦发银行去年曾公告了300亿元优先股募集方案，并于今年3月完成。

浦发银行周二收报18.16元，最近一个月上涨超过15%。（完）

欲浏览公告详情，请点选here (发稿 徐永 审校 曾祥进)

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