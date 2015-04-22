《日本重要政经日程》--4月22日

《汇市简讯》欧洲盘初：油价上涨，因沙特和俄罗斯认为需延长减产协议
* 日股日经指数跌0.2%，沪综指涨0.18%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数升0.25%，美国原油期货涨1.53%，美国公债收益率2.33%
(除特别说明外，均为GMT时间) 4月21日(二) 2350 - 3月贸易数据 2350 - 财务省公布上月清关能源进口数据 4月22日(三) 0300 - 石油协会公布一周原油库存 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) 全球重要经济事件一览表 新兴市场重要经济事件预告 美国上市公司业绩公布日程表 金融市场假期一览表 美国重要政经日程 日本重要政经日程 中国重要政经日程 香港重要政经日程 台湾重要政经日程 (编译 张涛；审校 张若琪)
* 日股日经指数跌0.2%，沪综指涨0.18%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数升0.25%，美国原油期货涨1.53%，美国公债收益率2.33%
* 美国零售销售和消费者物价数据令人失望 * 朝鲜周日试射弹道导弹 * 美元净多仓规模为去年10月以来最低--IMM数据 路透东京5月15日 - 美元周一开局处于守势，因此前出炉的美国经济数据逊于预期，并且朝鲜(北韩)周末再次试射导弹，这都支撑了避险货币日圆。 美元指数 日内小跌0.1%，报99.152。 美元兑日圆 报113.34日圆。 据朝鲜(北韩)官媒朝中社报导，朝鲜周一表示，已于周日在领导人金正恩监督下，成功进行中长程导弹试射，此次试射旨在证实搭载“大型重装核弹头”的能力。 朝鲜周日发射一枚弹道导弹，落入俄罗斯附近海域，美国称这向韩国传递信息。就在几天前韩国新总统刚刚上任，承诺将与朝鲜进行对话。 周五出炉的数据显示，美国4月零售销售较前月上升0.4%，增幅低于预期，消费者物价指数(CPI)报告令人失望，引燃对于零售业和整体经济的担忧。 “数据低于预期，但还没有疲软到让美元长期承压的程度，”大和证券首席外汇策略师Mitsuo Imaiz
路透上海5月15日 - 以下为中国已公布的主要金融数据:(%为同比) 2017年4月 3月 2月 1月 2016年12月 11月 10月 9月 8月 基础货币(万 -- 30.24(6.71%) 30.27(4.19%) 30.78(5.99%) 30.90(11.80%) 29.19(7.5%) 29.01(5.20%) 29.07(3.94%) 28.52(0.48%) 亿) M2(万亿) 159.63(10.5%) 159.96(10.6%)