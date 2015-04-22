中港股业绩：民生银行一季度净利增5.5%，安邦保险再增持约4%股份

路透上海4月22日 - 中国股份制银行--民生银行 周二晚发布A股上市银行首份一季报。今年前三月，该行净利润维持个位数增长，共录得净利133.77亿元人民币，同比增幅5.53%，略高于去年全年的5.36%。

报告并显示，一季度安邦保险集团继续加大对民生银行的增持力度，从前10大股东名单来看，至少通过旗下三只保险产品合计增持约13.7亿股；截至期末，这三个产品合计持股比例从上年末的12.6%增3.97个百分点至16.57%。其中，安邦人寿保险-稳健型投资组合的增持力度最大，持股数量由去年末的16.99亿股增至23.69亿股，持股比例由4.97%升至6.92%。

民生银行公告还显示，该行计划于2015-2016年期间金融债券的发行规模由此前设定的每年发行不超过500亿元调整为每年发行不超过2,000亿元。

虽然利润增速持稳，民生银行仍受到资产质量方面的经营挑战。报告显示，期末该行不良贷款率为1.22%，比上年末上升0.05个百分点；拨备覆盖率和贷款拨备率分别为180.58%和2.20%，较2014年末的314.53%和2.39%均有下降。

季报显示，一季度民生银行实现营业收入360.3亿元，同比增幅15.37%。受一季度央行降息影响，期内净息差为2.37%，同比下降0.25个百分点；加权平均净资产收益率21.64%，同比下降3.16个百分点。

资本充足率方面，截至一季度末，民生银行核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为8.80%、8.82%和10.81%，符合相关监管要求。