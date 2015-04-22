中东情势：沙特宣布结束对也门空袭，寻求政治解决方案

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
声明中称，名为“恢复希望行动”(Operation Restoring Hope)的新阶段已经展开，将综合采取政治、外交及军事行动，但会把重点放在“能够带给也门稳定和安全未来的政治进程”。
沙特发言人陆军准将Ahmed Asseri在利雅德向记者表示，盟军仍有可能将目标瞄准胡塞。“盟军将继续阻止胡塞军队移动或在也门境内采取任何行动。”
白宫周二亦对沙特的宣示表示欢迎。
“关于今日沙特政府及盟友结束果断风暴行动(Operation Decisive Storm)的宣示，美国表示欢迎，”白宫国家安全委员会发言人Alistair Baskey表示。(完) (编译 张荻/张明钧; 审校 郑茵/张涛)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。