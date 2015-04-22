中东情势：沙特宣布结束对也门空袭，寻求政治解决方案

声明中称，名为“恢复希望行动”(Operation Restoring Hope)的新阶段已经展开，将综合采取政治、外交及军事行动，但会把重点放在“能够带给也门稳定和安全未来的政治进程”。

沙特发言人陆军准将Ahmed Asseri在利雅德向记者表示，盟军仍有可能将目标瞄准胡塞。“盟军将继续阻止胡塞军队移动或在也门境内采取任何行动。”

白宫周二亦对沙特的宣示表示欢迎。

“关于今日沙特政府及盟友结束果断风暴行动(Operation Decisive Storm)的宣示，美国表示欢迎，”白宫国家安全委员会发言人Alistair Baskey表示。(完) (编译 张荻/张明钧; 审校 郑茵/张涛)