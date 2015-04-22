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亚洲 | 2015年 4月 22日 星期三 08:52 BJT

《台湾重要政经日程》--4月22日

=====================今日重要政经消息==============================
     4/22(三)
    --两岸三地经济日报财经高峰论坛。
    --11:30 元大宝来投信记者会。
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    4/23(四)
    --16:00  经济部公布3月工业生产，上月为年增3.32%。
    
    4/24(五)
    --16:10 台湾央行公布3月M2货币总计数，上月为年增6.51%。  
    
    4/28(二)
    --12:00 永丰投信举行记者会。
    --14:00 友达 第一季投资人说明会。
   *--15:00 宏达电 投资人说明会。
   *--16:00 可成 投资人说明会。
    
    4/30(四)
    --08:30 台湾第一季GDP概估值。
    
    5/1(五)
    --劳动节，金融市场休市一日。
    
    5/3(日)
    --第十届两岸经贸文化论坛。
   
   *5/4(一)
    --10:00 汇丰公布台湾4月采购经理人指数(PMI)。
    
    5/5(二)
    --08:30 主计总处公布4月消费者物价指数，3月为年减0.61%。
    --16:10 央行公布4月底外汇存底，上月底4,146.89亿美元。 
    
    5/8(五)
    --16:00 财政部公布4月进出口数据，上月出口金额年跌8.9%。
    
    5/12(二)
    --12:30 央行代财政部标售发行104/8期公债，目标金额300亿台币，天期为30年期，5月15日(周五)发行
。
    
     5/25(一)
    --12:30 央行代财政部增额发行104/5期公债，目标金额300亿台币，天期为10年期，5月28日(周五)发行
。
    
     6/9(二)
    --12:30 央行代财政部标售104/9期公债，目标金300亿台币，天期五5年期，6月12日(周五)发行。
        
    6/19(五)
    --端午节补假，金融市场休市。
       
     6/23(二)
    --12:30 央行代财政部标售增额发行104/5期公债，金额300亿台币，天期10年期，于6月26日(周五)发行
。
     
     9/28(一)
     --中秋节补假，金融市场休市。
    
    10/9(五)
    --国庆日补假，金融市场休市。             
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    2016年
    1/16(六)
    --台湾举办总统、副总统和立法委员选举。(完)  

 (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)

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