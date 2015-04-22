日本经济：央行将下调本财年CPI预估，但保持乐观前景展望--消息

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
此后，多位央行官员强调，他们将忽略油价下跌的影响。2月通胀放缓主要原因就是油价下跌。
他们仍寄望，薪资上涨及油价下跌带来的购买力提高会在今年晚些时候提振家庭支出。
但消费尚未反弹，企业仍对投资持谨慎态度，凸显民间分析师的疑虑，即通胀是否会像日本央行预期的那样加速上升。
非盈利性智库--日本经济研究中心(Japan Center of Economic Research)调查的分析师预期，当前财年核心通胀率仅为0.35%，2016财年升至1.23%，远低于日本央行的预估。(完) (编译 王丽鑫/王颖/李爽 审校 郑茵/杜明霞/王兴亚)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。