日本经济：央行将下调本财年CPI预估，但保持乐观前景展望--消息

此后，多位央行官员强调，他们将忽略油价下跌的影响。2月通胀放缓主要原因就是油价下跌。

他们仍寄望，薪资上涨及油价下跌带来的购买力提高会在今年晚些时候提振家庭支出。

但消费尚未反弹，企业仍对投资持谨慎态度，凸显民间分析师的疑虑，即通胀是否会像日本央行预期的那样加速上升。

非盈利性智库--日本经济研究中心(Japan Center of Economic Research)调查的分析师预期，当前财年核心通胀率仅为0.35%，2016财年升至1.23%，远低于日本央行的预估。(完) (编译 王丽鑫/王颖/李爽 审校 郑茵/杜明霞/王兴亚)