《全球汇市》日圆在淡静交投中小跌，澳元关注即将公布的通胀数据

澳洲央行总裁史蒂文斯以及央行4月7日会议记录传递出温和信号，令澳元本周承压。

市场认为，第一季衡量消费者物价指数(CPI)的根本指标按季成长0.5-0.6%。

“若低于这一预估，可能重启5月放宽政策的预期，”澳洲国民银行资深分析师David de Garis表示。

De Garis称，若超过0.6%，则意味着澳洲央行5月或按兵不动，这应给澳元提供一些支撑。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0719 1.0733 -0.13 -11.39 1.2097

美元/日圆 119.75 119.66 +0.08 +0.06 119.68

欧元/日圆 128.36 128.43 -0.05 -11.34 144.78

美元/瑞郎 0.9556 0.9545 +0.12 -3.87 0.9941

英镑/美元 1.4915 1.4921 -0.04 -4.23 1.5573

美元/加元 1.2282 1.2279 +0.02 +5.72 1.1618

澳元/美元 0.7705 0.7707 -0.03 -5.67 0.8168

新西兰元/美元 0.7660 0.7667 -0.09 -1.76 0.7797

澳元/日圆 92.270 92.220 +0.05 -5.61 97.750

新西兰元/日圆 91.730 91.740 -0.01 -1.69 93.310

英镑/日圆 178.61 178.54 +0.04 -4.17 186.38

澳元/新西兰元 1.0055 1.0043 +0.12 -3.95 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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