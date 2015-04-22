金属期市：期铜表现疲软，因中国需求逊于预期

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
官方数据显示，中国3月资本外流规模增至两年来最高水平。路透根据央行数据计算，中国3月全部金融机构外汇占款减少1,564.76亿元人民币。
中国国资背景金属研究公司安泰科表示，2015年迄今中国的铜需求一直弱于预期，但随着政府刺激措施提振工厂的订单，下半年需求料加速。
澳洲矿业巨擘必和必拓 周三表示，3月当季铁矿石产量较上年同期增加20%至5,890万吨，得益于澳洲矿山的扩张举措。 必和必拓预计，2015会计年度铜产量料达到170万吨，较此前预估低6%。(完)
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(编译 李春喜/王兴亚；审校 戴素萍/张若琪)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。