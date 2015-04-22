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亚洲 | 2015年 4月 22日 星期三 08:56 BJT

金属期市：期铜表现疲软，因中国需求逊于预期

官方数据显示，中国3月资本外流规模增至两年来最高水平。路透根据央行数据计算，中国3月全部金融机构外汇占款减少1,564.76亿元人民币。

中国国资背景金属研究公司安泰科表示，2015年迄今中国的铜需求一直弱于预期，但随着政府刺激措施提振工厂的订单，下半年需求料加速。

澳洲矿业巨擘必和必拓 周三表示，3月当季铁矿石产量较上年同期增加20%至5,890万吨，得益于澳洲矿山的扩张举措。 必和必拓预计，2015会计年度铜产量料达到170万吨，较此前预估低6%。(完)

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(编译 李春喜/王兴亚；审校 戴素萍/张若琪)

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