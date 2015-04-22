《交易视点》台债关注外资对公司债是否出现短线卖压--元大宝来证

《全球汇市》欧元触及六个月高位，预计马克龙胜选和欧洲央行立场较鹰派
路透纽约5月4日 - 欧元兑美元周四触及约六个月高位，因中间派候选人马克龙将赢得法国总统选举有更大的确定性，以及预期欧洲央行会进一步缩减刺激计划。
路透台北4月22日 - 台湾元大宝来证券最新债市日评认为，在下周美联储会议前没有重大经济数据公布，美国公债市场交投冷清，殖利率走高或走低偏向短线抛补，然而希腊债务问题仍是关注重点，欧洲央行人员准备提议针对希腊银行业申请紧急流动性援助所提供的担保品，将提高适用的扣减率。终场美国指标10年期公债 收在1.9140%，与前一交易日殖利率上扬了2.79基点。
本周市场将持续关注希腊债务协商问题、美元走势及油价反弹幅度，这些影响美国未来升息路径的主要因素，而在美联储会议前无重大经济数据公布，除非希腊债务议题有突破性进展，否则预估公债走势依然呈现区间横盘整理，而台债市场在美债殖利率走势没有进一步突破前，市场交投意愿可能依旧低落，难以摆脱盘整格局；而昨日金管会公布将公司债纳入外资汇入后可投入固定收益及货币市场工具的三成上限规范，减少外资操作固定收益市场空间，将观察是否会出现短线卖压，推升殖利率，预估五年券104/6期 成交利率区间在0.95%-1.05%，十年券104/5期 成交利率区间在1.50%-1.60%。(完) (整理 高洁如; 审校 杨淑祯)
路透纽约5月4日 - 欧元兑美元周四触及约六个月高位，因中间派候选人马克龙将赢得法国总统选举有更大的确定性，以及预期欧洲央行会进一步缩减刺激计划。
* 黄金支持位在约1,221美元的100日移动均线切入位 * 利空因素还未呈现－高盛 路透纽约/伦敦5月4日 - 黄金价格周四跌至逾六周最低，因预期美国 联邦储备理事会(美联储/FED)今年将进一步升息，且欧洲政治不确定性下 降。 1902 GMT，现货金 跌0.8%至每盎司1,227.94美元，此前触及3 月17日以来最低位1,225.20美元，在50日和200日移动均线下方延续跌势 ，预计支撑位在约1,221美元的100日移动均线切入位。 美国期金 收跌1.6%，至每盎司1,228.60美元。 “近期美国实际收益率温和上涨，美元走高,对黄金带来下行压力。 此外，对法国大选将选出支持欧盟的总统的乐观情绪，也缓和了投资者的 紧张心情。”ABN Amro分析师Georgette Boele表示。 “因此，日圆和黄金等具避险特性的投资资产被抛售。” 在美联储政策声明淡化了今年加息计划的风险后，美元指数最初上涨 。 黄金保持跌势，尽管美元
* 美国申领失业金人数下降，劳动力成本上升 * 预计美联储6月升息的可能性上升 * 投资者重燃对特朗普财政计划的预期 路透纽约5月4日 - 美国公债收益率周四上涨，此前公布的劳动力市 场数据强劲，巩固了美国联邦储备理事会(FED/美联储)6月升息的预期， 投资者等待周五将要发布的倍受关注的4月非农就业报告。 上周初请失业金人数降幅大于预期，续请失业救济人数创17年低位。 其它数据显示，劳工成本跳升，引发市场预期薪资将继续增长，并会 扶助提振通胀升至美联储2%目标。 “劳动力成本数据高于预期，让人们相信，薪资在增长，”加拿大丰 业银行美债交易负责人Charles Comiskey称。 指标10年期美债 下跌13/32，收益率报2.36%，为4月10日 以来最高，周三尾盘为2.31%。 美国众议院以微弱优势批准推翻奥巴马医保主要部分，并代之以共和 党医保计划后，美债价格保持跌势。这是总统特朗普取得的首个重大立法 胜利。 医保法案获