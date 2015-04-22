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亚洲 | 2015年 4月 22日 星期三 08:53 BJT

《交易视点》台债关注外资对公司债是否出现短线卖压--元大宝来证

路透台北4月22日 - 台湾元大宝来证券最新债市日评认为，在下周美联储会议前没有重大经济数据公布，美国公债市场交投冷清，殖利率走高或走低偏向短线抛补，然而希腊债务问题仍是关注重点，欧洲央行人员准备提议针对希腊银行业申请紧急流动性援助所提供的担保品，将提高适用的扣减率。终场美国指标10年期公债 收在1.9140%，与前一交易日殖利率上扬了2.79基点。

本周市场将持续关注希腊债务协商问题、美元走势及油价反弹幅度，这些影响美国未来升息路径的主要因素，而在美联储会议前无重大经济数据公布，除非希腊债务议题有突破性进展，否则预估公债走势依然呈现区间横盘整理，而台债市场在美债殖利率走势没有进一步突破前，市场交投意愿可能依旧低落，难以摆脱盘整格局；而昨日金管会公布将公司债纳入外资汇入后可投入固定收益及货币市场工具的三成上限规范，减少外资操作固定收益市场空间，将观察是否会出现短线卖压，推升殖利率，预估五年券104/6期 成交利率区间在0.95%-1.05%，十年券104/5期 成交利率区间在1.50%-1.60%。(完) (整理 高洁如; 审校 杨淑祯)
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