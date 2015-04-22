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亚洲 | 2015年 4月 22日 星期三 08:52 BJT

香港个股：阿里影业收购中国影院票务系统供应商，今早恢复交易

路透香港4月22日 - 阿里巴巴集团 旗下阿里影业 公布计划收购中国主要的影院票务系统供应商，其股份将于今早恢复交易。

据公告，阿里影业通过南方联合产权交易中心成功中标广东粤科软件工程有限公司，总代价为8.3亿元人民币。卖方为广东省计算技术应用研究所及广东省科技创业投资有限公司。

广东粤科的核心业务包括提供本地票务系统、互连软件系统以及第三方自动放映系统（电子商务平台），于今年2月末的未经审计资产净值约2,831.4万元，截至2014年12月底为止年度税后利润1,126.4万元。

阿里影业自周一起停牌，前收市价报3.74港元，今早复牌。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 曾祥进)

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