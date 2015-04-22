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亚洲 | 2015年 4月 22日 星期三 08:56 BJT

《交易视点》台债等待美债突破区间--群益金鼎证券

路透台北4月22日 - 台湾群益金鼎证券最新债市日评认为，周二五年券104/6期 开于平盘附近，维持近期狭幅盘整的走势。短线等待美债突破区间后对台债较有影响力。十年券104/5期 区间预估在1.50~1.55%，五年券预估在0.97%-1.03%。

IRS(利率交换)市场仅早上出现零星的成交，下午市场冷清。三年成交1.055%，五年成交1.25%。(完) (整理 高洁如; 审校 曾祥进)

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