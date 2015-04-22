更新版1-日本数据：3月出口增长可能使经济增长回到正轨

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
决策者急于看到出口加速，因为这是推动企业获利增长的重要因素。 3月对中国出口同比增长3.9%，因有色金属与电子产品出口增加。2月 对中国出口下降17.3%。 对亚洲出口同比增长6.7%，2月修正为下降1.0%。 对美国出口增长21.3%，2月为增长14.3%。对美国的汽车出口增加。 3月进口降幅为2009年11月以来最大。 3月贸易顺差为2,293亿日圆(19亿美元)，分析师的预估中值是顺差50 0亿日圆。 日本经济去年曾意外陷入衰退，强劲的外部需求是提振经济的关键。 (完) (编译 张涛；审校 郑茵/张若琪)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。