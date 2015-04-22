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亚洲 | 2015年 4月 22日 星期三 09:05 BJT

更新版1-日本数据：3月出口增长可能使经济增长回到正轨

决策者急于看到出口加速，因为这是推动企业获利增长的重要因素。
    
    3月对中国出口同比增长3.9%，因有色金属与电子产品出口增加。2月
对中国出口下降17.3%。
    
    对亚洲出口同比增长6.7%，2月修正为下降1.0%。
    
    对美国出口增长21.3%，2月为增长14.3%。对美国的汽车出口增加。
    
    3月进口降幅为2009年11月以来最大。
    
    3月贸易顺差为2,293亿日圆(19亿美元)，分析师的预估中值是顺差50
0亿日圆。
    
    日本经济去年曾意外陷入衰退，强劲的外部需求是提振经济的关键。
(完)
    
  
 (编译 张涛；审校 郑茵/张若琪)

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