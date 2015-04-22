《中国报摘》--其他报纸重要消息4月22日

**上海证券报**

--多家民营企业发起的大型投资公司--中国民生投资股份公司日前宣布，将引领中国民营企业在印尼投资50亿美元，以满足当地基础设施建设需求。

--最新数据显示，今年1月、2月和3月券商权益类收益互换业务规模分别新增名义本金余额504.23亿元人民币、196.38亿元和434.61亿元。自该项业务开展以来截至今年一季度，全市场权益类收益互换名义本金余额累积达到1,233.87亿元。

--停牌近三个月的润和软件 披露并购预案，拟以发行股份及支付现金方式收购联创智融100%股权。后者股权作价21.98亿元。

--苏宁环球 公告，拟以不低于8.25元/股，非公开发行不超过5.58亿股，募资不超过46亿元，用于房地产项目建设及补充流动资金。

**证券时报**

--天相投顾统计显示，一季度各类基金盈利达到5,000亿元，比去年四季度增长65%，创出基金有史以来单季度盈利最高纪录，其中偏股基金贡献了总盈利的九成。

--有消息传出国泰君安证券董事长万建华将在本周离任，转战“证券版银联”证通公司，任专职董事长或是最可能答案。国泰君安现任总裁杨德红将暂兼董事长一职。

--民生银行 一季度实现净利润133.77亿元，同比增幅5.53%。

**第一财经日报**

--此前有媒体报道称，浦发银行 暂停面向信托公司的伞形信托配资业务。不过多名消息人士称，该行并没有明确禁止此业务，但下调杠杆率。另外，其他股份制银行态度变得谨慎。

--京东方 日前公告，将投资400亿元，在安徽省合肥市投建一条第10.5代的液晶面板生产线。

--华为 财务管理部副总裁陈繁昌表示，未来五年华为销售收入年复合增长率将保持约10%，2018年将成长为一家700亿美元规模的公司。

**人民日报**

--据悉，北京市预计年内实施境外旅客购物离境退税政策。

**东方早报**

--从全国企业信用信息公示系统查询获悉，支付宝(中国)网络技术有限公司的注册地址，已变更为上海浦东新区陆家嘴软件园。同时支付宝的股东由阿里巴巴电子商务，变更为浙江蚂蚁金服。(完)