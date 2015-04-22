《中国报摘》--其他报纸重要消息4月22日

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
**上海证券报**
--多家民营企业发起的大型投资公司--中国民生投资股份公司日前宣布，将引领中国民营企业在印尼投资50亿美元，以满足当地基础设施建设需求。
--最新数据显示，今年1月、2月和3月券商权益类收益互换业务规模分别新增名义本金余额504.23亿元人民币、196.38亿元和434.61亿元。自该项业务开展以来截至今年一季度，全市场权益类收益互换名义本金余额累积达到1,233.87亿元。
--停牌近三个月的润和软件 披露并购预案，拟以发行股份及支付现金方式收购联创智融100%股权。后者股权作价21.98亿元。
--苏宁环球 公告，拟以不低于8.25元/股，非公开发行不超过5.58亿股，募资不超过46亿元，用于房地产项目建设及补充流动资金。
**证券时报**
--天相投顾统计显示，一季度各类基金盈利达到5,000亿元，比去年四季度增长65%，创出基金有史以来单季度盈利最高纪录，其中偏股基金贡献了总盈利的九成。
--有消息传出国泰君安证券董事长万建华将在本周离任，转战“证券版银联”证通公司，任专职董事长或是最可能答案。国泰君安现任总裁杨德红将暂兼董事长一职。
--民生银行 一季度实现净利润133.77亿元，同比增幅5.53%。
**第一财经日报**
--此前有媒体报道称，浦发银行 暂停面向信托公司的伞形信托配资业务。不过多名消息人士称，该行并没有明确禁止此业务，但下调杠杆率。另外，其他股份制银行态度变得谨慎。
--京东方 日前公告，将投资400亿元，在安徽省合肥市投建一条第10.5代的液晶面板生产线。
--华为 财务管理部副总裁陈繁昌表示，未来五年华为销售收入年复合增长率将保持约10%，2018年将成长为一家700亿美元规模的公司。
**人民日报**
--据悉，北京市预计年内实施境外旅客购物离境退税政策。
**东方早报**
--从全国企业信用信息公示系统查询获悉，支付宝(中国)网络技术有限公司的注册地址，已变更为上海浦东新区陆家嘴软件园。同时支付宝的股东由阿里巴巴电子商务，变更为浙江蚂蚁金服。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。