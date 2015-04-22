路透专访：希腊退出欧元区对全球经济构成巨大风险--白宫经济顾问

但希腊财政问题并未给葡萄牙、西班牙和意大利等其他欧元区二线国家带来太大影响，这些国家的借款成本三年前触顶后已大幅下降。全球股市也接近历史最高水平。

朔伊布勒本月稍早在纽约外交关系协会(Council on Foreign Relations)表示，市场似乎已消化了希腊问题所有可能的结果。

但福尔曼的讲话呼应了美国财政部长杰克卢有关不要低估危机蔓延风险的警告。

“我认为不应因金融市场一时的状态而放松警惕，情况会很快发生变化，我们不想陷入被动，”福尔曼说。