海通期货：中国期指多方略据上风，长期仍旧保持上行趋势

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
以下内容节选自4月22日的《期货日报》：
昨日上证50指数期货和中证500指数期货分歧依旧，截至收盘中证500主力合约上涨6.81%，而上证50指数期货主力合约上涨了1.8%，说明近期大盘蓝筹股上涨动能不足。沪深300指数期货成交量继续大幅减少，主力合约多方增持4591手，空方增持3302手，力量相当。
上周开始沪深300股指期货总持仓量虽然继续处在历史高位，但是受到新合约分流影响，已经处在下降通道中，本周沪深300指数期货总持仓已经下降至去年大涨前11月份水平，但是这并不能说明市场热度有所减少，三个品种的合约总持仓继续保持在25万手左右的历史高位。短期看沪深300指数期货的持仓量并不会快速下滑，但是受到小盘股和大盘蓝筹股套保需求分化影响，沪深300指数期货的持仓下滑将成为常态。(完)
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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
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