海通期货：中国期指多方略据上风，长期仍旧保持上行趋势

上周开始沪深300股指期货总持仓量虽然继续处在历史高位，但是受到新合约分流影响，已经处在下降通道中，本周沪深300指数期货总持仓已经下降至去年大涨前11月份水平，但是这并不能说明市场热度有所减少，三个品种的合约总持仓继续保持在25万手左右的历史高位。短期看沪深300指数期货的持仓量并不会快速下滑，但是受到小盘股和大盘蓝筹股套保需求分化影响，沪深300指数期货的持仓下滑将成为常态。(完)