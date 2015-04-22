《中国已公布新股发行上市日程表》--4月22日

《全球汇市》欧元触及六个月高位，预计马克龙胜选和欧洲央行立场较鹰派
路透纽约5月4日 - 欧元兑美元周四触及约六个月高位，因中间派候选人马克龙将赢得法国总统选举有更大的确定性，以及预期欧洲央行会进一步缩减刺激计划。
新股发行 ------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日 暂无
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暂缓发行 深 奥赛康 300361 5,546.6 72.99 67 中金公司 --
暂缓发行 深 慈铭体检 002710 不超过3,700 -- -- 海通证券 --
暂缓发行 深 宏良股份 002720 3,710 16.18 15.25 华龙证券 --
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新股上市:
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上市日 证交所 公司名称 股票代码 上市量 发行价(元/股) 市盈率(倍) 主承销商
4/22 沪 大豪科技 5,100 11.17 22.98 中信建投
4/22 沪 曲美股份 6,052 8.98 22.99 中信建投
4/22 沪 歌 力 思 4,000 19.16 22.96 国信证券
4/22 深 汉邦高科 1,770 17.76 22.98 信达证券
4/22 深 航新科技 3,327 11.68 21.63 招商证券
4/22 深 广 生 堂 1,750 21.47 18.67 华林证券
4/22 深 美康生物 2,834 27.51 22.98 光大证券
4/22 深 金雷风电 1,407 31.94 19.66 齐鲁证券
4/22 深 全信股份 2,025 12.91 22.30 国金证券
4/22 深 昇兴股份 6,000 5.74 22.96 招商证券
*4/23 沪 老 百 姓 6,700 16.41 22.52 瑞银证券
*4/23 沪 盛洋科技 2,300 11.32 22.98 浙商证券
*4/23 沪 山东华鹏 2,640 8.73 22.97 广发证券
*4/23 深 清 水 源 1,670 10.53 19.30 中原证券
*4/23 深 运达科技 2,800 21.70 22.97 中金公司
*4/23 深 鲍斯股份 2,112 9.81 22.81 海通证券
*4/23 深 双杰电气 3,448.64 12.13 22.89 东北证券
*4/23 深 乐凯新材 1,540 8.85 7.11 中信建投
-- 沪 星光农机 5,000 11.23 21.19 中航证券
-- 沪 珍 宝 岛 6,458 23.60 22.91 招商证券
-- 沪 派思股份 3,010 6.52 22.97 广发证券
-- 深 康 斯 特 1,020 18.12 22.98 东海证券
-- 沪 江苏有线 59,700 5.47 22.98 华泰联合
-- 沪 福鞍股份 2,500 10.77 22.91 国信证券
-- 深 浩云科技 2,000 15.79 22.88 招商证券
-- 深 易尚展示 1,756 10.48 22.98 国金证券
-- 深 博济医药 1,667 12.87 22.98 广发证券
-- 深 金石东方 1,700 10.57 22.98 海通证券
-- 深 鹏辉能源 2,100 14.87 22.99 华林证券
-- 深 普 丽 盛 2,500 19.17 22.55 广发证券
注: 1.本表包括新股发行及上市。 2.*代表有更新。(完) (整理 张世儒; 审校 林琦)
路透纽约5月4日 - 欧元兑美元周四触及约六个月高位，因中间派候选人马克龙将赢得法国总统选举有更大的确定性，以及预期欧洲央行会进一步缩减刺激计划。
* 黄金支持位在约1,221美元的100日移动均线切入位 * 利空因素还未呈现－高盛 路透纽约/伦敦5月4日 - 黄金价格周四跌至逾六周最低，因预期美国 联邦储备理事会(美联储/FED)今年将进一步升息，且欧洲政治不确定性下 降。 1902 GMT，现货金 跌0.8%至每盎司1,227.94美元，此前触及3 月17日以来最低位1,225.20美元，在50日和200日移动均线下方延续跌势 ，预计支撑位在约1,221美元的100日移动均线切入位。 美国期金 收跌1.6%，至每盎司1,228.60美元。 “近期美国实际收益率温和上涨，美元走高,对黄金带来下行压力。 此外，对法国大选将选出支持欧盟的总统的乐观情绪，也缓和了投资者的 紧张心情。”ABN Amro分析师Georgette Boele表示。 “因此，日圆和黄金等具避险特性的投资资产被抛售。” 在美联储政策声明淡化了今年加息计划的风险后，美元指数最初上涨 。 黄金保持跌势，尽管美元
* 美国申领失业金人数下降，劳动力成本上升 * 预计美联储6月升息的可能性上升 * 投资者重燃对特朗普财政计划的预期 路透纽约5月4日 - 美国公债收益率周四上涨，此前公布的劳动力市 场数据强劲，巩固了美国联邦储备理事会(FED/美联储)6月升息的预期， 投资者等待周五将要发布的倍受关注的4月非农就业报告。 上周初请失业金人数降幅大于预期，续请失业救济人数创17年低位。 其它数据显示，劳工成本跳升，引发市场预期薪资将继续增长，并会 扶助提振通胀升至美联储2%目标。 “劳动力成本数据高于预期，让人们相信，薪资在增长，”加拿大丰 业银行美债交易负责人Charles Comiskey称。 指标10年期美债 下跌13/32，收益率报2.36%，为4月10日 以来最高，周三尾盘为2.31%。 美国众议院以微弱优势批准推翻奥巴马医保主要部分，并代之以共和 党医保计划后，美债价格保持跌势。这是总统特朗普取得的首个重大立法 胜利。 医保法案获