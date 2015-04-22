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亚洲 | 2015年 4月 22日 星期三 09:07 BJT

《中国已公布新股发行上市日程表》--4月22日

　新股发行 ------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日 　　暂无

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暂缓发行 深 奥赛康 300361 5,546.6 72.99 67 中金公司 --

暂缓发行 深 慈铭体检 002710 不超过3,700 -- -- 海通证券 --

暂缓发行 深 宏良股份 002720 3,710 16.18 15.25 华龙证券 --

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新股上市:

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上市日 证交所 公司名称 股票代码 上市量 发行价(元/股) 市盈率(倍) 主承销商

4/22 沪 大豪科技 5,100 11.17 22.98 中信建投

4/22 沪 曲美股份 6,052 8.98 22.99 中信建投

4/22 沪 歌 力 思 4,000 19.16 22.96 国信证券

4/22 深 汉邦高科 1,770 17.76 22.98 信达证券

4/22 深 航新科技 3,327 11.68 21.63 招商证券

4/22 深 广 生 堂 1,750 21.47 18.67 华林证券

4/22 深 美康生物 2,834 27.51 22.98 光大证券

4/22 深 金雷风电 1,407 31.94 19.66 齐鲁证券

4/22 深 全信股份 2,025 12.91 22.30 国金证券

4/22 深 昇兴股份 6,000　 　5.74 22.96 招商证券

*4/23 沪 老 百 姓 6,700 16.41 22.52 瑞银证券

*4/23 沪 盛洋科技 2,300 11.32 22.98 浙商证券

*4/23 沪 山东华鹏 2,640 8.73 22.97 广发证券

*4/23 深 清 水 源 1,670 10.53 19.30 中原证券

*4/23 深 运达科技 2,800 21.70 22.97 中金公司

*4/23 深 鲍斯股份 2,112 9.81 22.81 海通证券

*4/23 深 双杰电气 3,448.64 12.13 22.89 东北证券

*4/23 深 乐凯新材 1,540 8.85 7.11 中信建投

-- 沪 星光农机 5,000 11.23 21.19 中航证券

-- 沪 珍 宝 岛 6,458 23.60 22.91 招商证券

-- 沪 派思股份 3,010 6.52 22.97 广发证券

-- 深 康 斯 特 1,020 18.12 22.98 东海证券

-- 沪 江苏有线 59,700 5.47 22.98 华泰联合

-- 沪 福鞍股份 2,500 10.77 22.91 国信证券

　-- 深 浩云科技 2,000 15.79 22.88 招商证券

-- 深　 易尚展示 1,756 10.48 22.98 国金证券

-- 深 博济医药 1,667 12.87 22.98 广发证券

-- 深 金石东方 1,700 10.57 22.98 海通证券

-- 深 鹏辉能源 2,100 14.87 22.99 华林证券

-- 深 普 丽 盛 2,500 19.17 22.55 广发证券

　　注: 1.本表包括新股发行及上市。 　　 2.*代表有更新。(完) (整理 张世儒; 审校　林琦)
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