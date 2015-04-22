期货日报：外围做多气氛浓厚，激发沪胶上涨热情

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
以下内容节选自4月22日的《期货日报》：
4月21日，天胶主力1509合约开盘大幅拉升，尽管随后陷入振荡，但收盘收报于13230元/吨，涨幅达到3.72%。价格的大幅上涨也带动市场成交量、持仓量同步放大。1509合约全天总计成交645466手，较前一交易日增加330060手；持仓至249908手，较前一交易日增加26484手。
“天胶期价的突然拉涨，更多是受外围市场情绪的带动。”中信期货分析师童长征称，国际油价连续反弹，刺激合成胶价格上涨，天然橡胶与合成胶比值明显回落，天胶需要有所“表现”。近期，国内能源化工板块中，甲醇、PTA以及塑料等品种都出现了不同程度的反弹，市场做多氛围累积，也对天胶走势形成提振。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
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